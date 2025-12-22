ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

パナソニックの人事異動に注目…12月の有料会員記事ランキング

パナソニック
  • パナソニック
  • 日産パトロール新型（ジャパンモビリティショー2025）
  • ヤマハの水素エンジンバイク『H2 バディ・ポーター・コンセプト』
  • いすゞの「自動運転レベル4」トラック
  • アステモ

12月1～21日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、パナソニックの人事情報に注目が集まりました。パナソニックホールディングスは2026年1月1日付執行役員への業務担当委嘱と、責任者（参与）等の人事異動および事業会社社長の退任について発表しました。




1位） パナソニック ホールディングス・人事情報　2025年11月1日付

パナソニック ホールディングス株式会社（本社：大阪府門真市、代表取締役社長執行役員グループCEO：楠見 雄規）は、2026年1月1日付執行役員への業務担当委嘱と、責任者（参与）等の人事異動および事業会社社長の退任について下記の通り発表しました。

【画像全5枚】


パナソニック 人事情報





2位） 日産株価が3日続伸、SUV『パトロール』を日本市場に投入へ

15日の日経平均株価は前週末比668円44銭安の5万168円11銭と反落。米ハイテク株安を受け、半導体関連株、人工知能（AI）関連株を中心に売りに押される動きとなった。

【画像全5枚】


12月15日　日産株価情報





3位） 「水素エンジンバイク」に立ちはだかる障壁と、ヤマハの挑戦…開発者「環境と感動を、どちらも諦めない」

ヤマハ発動機は、カーボンニュートラルの選択肢のひとつとして「水素エンジン」の開発を進めている。トヨタ自動車との共同開発で、『GRカローラ』でのスーパー耐久レースへの参戦もサポートしているが、二輪車をはじめとした小型モビリティへの活用も探る。

【画像全5枚】


社会実装に向けた大きな壁とは…





4位） 深刻化するドライバー不足に挑む、いすゞが大型トラック・バスで「自動運転レベル4」実装を加速

人手不足が続いて久しい国内産業。とりわけ物流業は我々の生活を根幹から支える分野であり、持続的な経済発展とも密接な関係がある。ゆえに停滞させてはならないが、物流業では今、就労者の数が不足し、さらに専門技能をもった人材も不足している。

【画像全5枚】


2030年に目指す姿「ISUZU IX」の実現に向けて





5位） ホンダがアステモを連結子会社に…SDV開発力を強化へ、日立から株式取得

ホンダ（本田技研工業）は、持分法適用関連会社であるアステモの株式を日立製作所から21％相当追加取得し、連結子会社とすることを決定した。ホンダ、日立、JICキャピタルが16日に発表した。

【画像全5枚】


SDV開発を加速するホンダ


《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

パナソニック

人事情報

有料会員記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES