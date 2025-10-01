ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

土屋圭市監修、ヒョンデ『アイオニック5 N』に高性能パーツ「DK Edition」発売…車両本体プラス330万円

ヒョンデ『アイオニック5 N』向け専用パーツ「DK Edition」装着車
  • ヒョンデ『アイオニック5 N』向け専用パーツ「DK Edition」装着車
  • ヒョンデ『アイオニック5 N』向け専用パーツ「DK Edition」装着車
  • ヒョンデ『アイオニック5 N』向け専用パーツ「DK Edition」装着車

Hyundai Mobility Japanは10月1日、高性能EV『アイオニック5 N』向け専用パーツ「DK Edition」の販売を開始したと発表した。

【画像】ヒョンデ『アイオニック5 N』向け専用パーツ「DK Edition」

本製品はレーシングドライバーの土屋圭市氏が監修し、Hyundaiの高性能ブランド「N」とカーライフストアを展開するオートバックスセブンとの共同開発により実現した。名称の「DK Edition」は土屋氏の愛称「ドリフトキング（ドリキン）」に由来する。

「DK Edition」は、IONIQ 5 Nのサーキットから公道での走行性能をさらに強化し、EVの性能限界に挑む特別パッケージとなる。

パッケージにはカーボン製のフロントスポイラー、リアディフューザー、サイドスカート、リアウィングを含み、6ピストン・モノブロックブレーキシステム、21インチの軽量鍛造ホイール、ローダウンスプリングも採用している。これらのパーツはすべて土屋氏の厳しいチューニング基準をクリアしている。

性能面ではコーナリング性能、走行安定性、制動力、ハンドリング性能が大幅に向上する。価格はパーツのみで330万円（税込）となっており、車両本体は含まれていない。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヒョンデ アイオニック5（Ioniq 5）

ヒョンデ（Hyundai、ヒュンダイ）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES