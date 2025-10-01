土屋圭市監修、ヒョンデ『アイオニック5 N』に高性能パーツ「DK Edition」発売…車両本体プラス330万円

Hyundai Mobility Japanは10月1日、高性能EV『アイオニック5 N』向け専用パーツ「DK Edition」の販売を開始したと発表した。

【画像】ヒョンデ『アイオニック5 N』向け専用パーツ「DK Edition」

本製品はレーシングドライバーの土屋圭市氏が監修し、Hyundaiの高性能ブランド「N」とカーライフストアを展開するオートバックスセブンとの共同開発により実現した。名称の「DK Edition」は土屋氏の愛称「ドリフトキング（ドリキン）」に由来する。

「DK Edition」は、IONIQ 5 Nのサーキットから公道での走行性能をさらに強化し、EVの性能限界に挑む特別パッケージとなる。

パッケージにはカーボン製のフロントスポイラー、リアディフューザー、サイドスカート、リアウィングを含み、6ピストン・モノブロックブレーキシステム、21インチの軽量鍛造ホイール、ローダウンスプリングも採用している。これらのパーツはすべて土屋氏の厳しいチューニング基準をクリアしている。

性能面ではコーナリング性能、走行安定性、制動力、ハンドリング性能が大幅に向上する。価格はパーツのみで330万円（税込）となっており、車両本体は含まれていない。