ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

商用EV導入ワンストップサービスのeMotion Fleet、脱炭素ソリューション賞を受賞

「脱炭素ソリューションピッチ2025」において、「脱炭素ソリューション賞」を受賞
  • 「脱炭素ソリューションピッチ2025」において、「脱炭素ソリューション賞」を受賞

eMotion Fleetが、一般社団法人日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)主催「脱炭素ソリューションピッチ2025」において、「脱炭素ソリューション賞」を受賞した。

本イベントは、JCLPの法人化を記念して開催されたもので、ビジネスを通じた脱炭素の実践を一層推進することを目的に、JCLP会員企業が有する革新的な脱炭素ソリューションを一堂に集め、広く社会に発信するとともに、需要家企業との新たな協業機会の創出を目指して実施された。当日は、厳正な審査を経て選出された10社のファイナリストが登壇し、各社によるプレゼンテーションおよび質疑応答が行われた。

eMotion Fleetは、商用EVの導入検討段階から運用フェーズに至るまで、車両、充電インフラ、電力、ソフトウェアを統合的に支援する事業モデル「商用EV導入・運用ワンストップサービス」を紹介した。事業者が直面する情報不足、導入・運用コスト、充電設備不足といった課題を包括的に捉え、現場に即した形で解決策を提供している点が高く評価された。

特に、車両運行データやエネルギーデータを活用した導入シミュレーションや運用最適化により、既存の車両および運用コストを下回る水準でのEV導入を可能にしている点、また、地域単位で複数事業者が充電設備を共有するプラットフォームの構築を通じて、EV導入を個別最適にとどめず、面的な広がりとして推進している点が評価されている。

eMotion Fleetは、今後も物流・公共交通をはじめとする商用モビリティ分野において、EVの社会実装を加速させるとともに、脱炭素化と経済性の両立を実現するソリューションの提供を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していく。

eMotion Fleetは、日本・アジアにおけるモノ・ヒトを運ぶ事業者に商用EV導入および事業拠点の脱炭素化をワンストップで伴走支援するサービスプロバイダー。ドイツ物流大手に2万3000台、国内物流大手に500台の商用EVを導入した前身企業から創業メンバーが独立し、豊富なハンズオンの経験値を元に、事業者・自治体の商用EVフリートの計画・導入・運用を支援し、商用EVの稼働率向上、運用コスト削減、CO2削減に貢献する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

電気自動車 EV、PHEV、BEV

商用車・バン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES