ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

三菱ふそう『eキャンター』に搭載、次世代物流ソリューション「COBODI」初公開へ…ジャパンモビリティショー2025

次世代型物流ソリューションのコンセプト「COBODI（コボディ）」を搭載した『eキャンター』
  • 次世代型物流ソリューションのコンセプト「COBODI（コボディ）」を搭載した『eキャンター』
  • 三菱ふそうのブースコンセプトイメージ「FUTURE TOGETHER」

三菱ふそうトラック・バス（MFTBC）は、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー2025に出展すると発表した。

【画像全2枚】

同社は「FUTURE TOGETHER：新しい時代を駆け抜けろ、ふそうと共に」をブーステーマに掲げ、輸送の未来像を提示する。物流課題を解決するための先進技術を活用したソリューションを初公開し、商用車両や物流の効率化を実現する輸送の未来を実車および パネル展示を通じて提案する。

注目は、次世代型物流ソリューションのコンセプト「COBODI（コボディ）」を搭載した電気小型トラック『eキャンター』の初公開だ。COBODIは革新的なスマートボディとデジタルソリューションを融合した新たなコンセプトで、Connected Load Bodyの略称だ。

展示ブースでは、2017年に日本初の量産型電気小型トラックとして発売し、2023年に車両ラインアップを拡大した第三世代のeキャンターにCOBODIを搭載した特別仕様モデルを展示する。

荷下ろし作業を行うドライバーを主体にデザインしたスマートな荷台設計と、AI（人工知能）を駆使して最適な配送ルートを自動で計画する配送計画システム「ワイズ・システムズ」との連携により、次世代の物流ソリューションを提案する。

COBODIは、ドライバーの負担軽減や荷下ろしにかかる作業時間の短縮、配送効率の向上、そして事業者による車両管理の生産性向上を目指すコンセプトだ。会場では、COBODIの仕組みを再現するデモンストレーションも実施し、次世代の物流ソリューションを実現するプラットフォームとしての将来性を提示する。

また、FUSO先進コンセプトカー体験エリアではワールドプレミアを実施する予定で、詳細は後日公開される。

FUSOサービス&ソリューションエリアでは、物流の効率化やEVトラックへのスムーズな移行へのサポートに向けた各種デジタルソリューションを展示する。

Future Togetherコーナーでは、来場者とのインタラクティブなコミュニケーションを通じた展示を実施し、車両やサービスを楽しく、わかりやすく紹介するインタラクティブな展示を通じて、物流課題に対する各種ソリューションについて学ぶことができる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱ふそう eキャンター

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

三菱ふそうトラック・バス

トラック

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES