ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

日野自動車、ダカールラリー2026に参戦準備完了…「日野チームスガワラ」として35回目の挑戦

日野チームスガワラがサウジアラビアにて行われたジェッダラリー参戦し、車両とチームを最終調整
  • 日野チームスガワラがサウジアラビアにて行われたジェッダラリー参戦し、車両とチームを最終調整
  • 日野チームスガワラがサウジアラビアにて行われたジェッダラリー参戦し、車両とチームを最終調整
  • 日野チームスガワラがサウジアラビアにて行われたジェッダラリー参戦し、車両とチームを最終調整

日野自動車は12月23日、2026年1月3日から17日にサウジアラビアを舞台に開催されるダカールラリー2026への参戦準備が整ったと発表した。「日野チームスガワラ」として参戦する。

【画像】日野チームスガワラがサウジアラビアにて行われたジェッダラリー参戦し、車両とチームを最終調整

1991年に日本の商用車メーカーとして初めて同ラリーに参戦して以来完走を続け、ダカールラリー2025では34回連続完走を達成した。「世界一過酷なラリー」と言われる場で、全国の販売会社から選び抜かれたメカニックと、改良を重ね熟成させた車両により最高の総合品質を追求しゴールを目指す。

日野チームスガワラは12月4日から6日にサウジアラビアにて行われた2025ジェッダ・バハに参戦し、車両とチームの最終調整を行った。途中のステージでマイナートラブルに見舞われたものの、現地メンバーと日本メンバーで協力してトラブルを乗り越え、無事にゴールした。

ジェッダラリーではマイナートラブルに見舞われたが、日本にいるエンジニアと現地参戦メンバーによる国境をまたいだ協力でトラブルを乗り越え、ダカール本戦に向けた対策を行ったという。

競技車両には社員選手として望月裕司氏がナビゲーター兼メカニックとして搭乗するほか、門馬孝之氏がチームマネージャーとして、そして、蒔田亮子氏が女性社員初のサポートカードライバーとしてチームに帯同する。

国内販売会社からの公募で選抜された、西東北日野自動車の田沢正和氏、南関東日野自動車の今川博貴氏、広島日野自動車の菊池拓実氏の3名がメカニックとしてチームに帯同する。

開催期間中は、チームのSNSおよび各種ウェブサイトにて随時情報を更新していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日野自動車

ダカールラリー（Dakar）

トラック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES