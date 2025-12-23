日野と三菱ふそう、経営統合へ動き…12月掲載の人事情報まとめ

12月に公開された人事情報の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。注目は日野自動車と三菱ふそうが経営統合して誕生するARCHION（アーチオン）グループの経営体制。トヨタ自動車の2026年1月1日付の役員・幹部職人事も目をひきました。
日野自動車（本社：東京都日野市、代表取締役社長：小木曽 聡）は、2026年4月1日に発足予定のARCHION（アーチオン）グループの経営体制について下記の通り発表しました。
日野自動車（本社：東京都日野市、代表取締役社長：小木曽聡）は、2025年12月1日付の人事異動について下記の通り発表しました。
河西工業（本社：神奈川県高座郡寒川町、代表取締役社長 社長役員：古川 幸二）は、11 月1日付及び11月3日付管理職人事異動について下記の通り発表しました。
トヨタ自動車（本社：愛知県豊田市、代表取締役社長：佐藤恒治）は、2026年1月1日付の役員・幹部職人事について下記の通り発表しました。
三菱自動車工業（本社：東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼 最高経営責任者：加藤 隆雄）は、2025年12月1日付・2026年1月5日付の人事異動について下記の通り発表しました。