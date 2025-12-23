ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日野と三菱ふそう、経営統合へ動き…12月掲載の人事情報まとめ

人事情報
  • 人事情報
  • ARCHION：ヘタル・ラリギ代表取締役・最高財務責任者（CFO）
  • ARCHION：小木曽聡取締役・最高技術責任者（CTO）

12月に公開された人事情報の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。注目は日野自動車と三菱ふそうが経営統合して誕生するARCHION（アーチオン）グループの経営体制。トヨタ自動車の2026年1月1日付の役員・幹部職人事も目をひきました。


1位） 日野自動車・人事異動　2026年4月1日付：212 Pt.

日野自動車（本社：東京都日野市、代表取締役社長：小木曽 聡）は、2026年4月1日に発足予定のARCHION（アーチオン）グループの経営体制について下記の通り発表しました。
代表取締役・CEO、代表取締役・CFO、取締役・CTOら




2位） 日野自動車・人事異動　2025年12月1日付：199 Pt.

日野自動車（本社：東京都日野市、代表取締役社長：小木曽聡）は、2025年12月1日付の人事異動について下記の通り発表しました。
CxO、DCｘO等の異動




3位） 河西工業・人事情報　2025年11月1日付・11月3日付：50 Pt.

河西工業（本社：神奈川県高座郡寒川町、代表取締役社長 社長役員：古川 幸二）は、11 月1日付及び11月3日付管理職人事異動について下記の通り発表しました。
管理職人事異動




4位） トヨタ自動車・人事情報　2026年1月1日付：32 Pt.

トヨタ自動車（本社：愛知県豊田市、代表取締役社長：佐藤恒治）は、2026年1月1日付の役員・幹部職人事について下記の通り発表しました。
執行役員、各組織の体制




5位） 三菱自動車工業・人事情報　2025年12月1日付・2026年1月5日付：6 Pt.

三菱自動車工業（本社：東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼 最高経営責任者：加藤 隆雄）は、2025年12月1日付・2026年1月5日付の人事異動について下記の通り発表しました。
2025年12月1日付・2026年1月5日付　重要人事


《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日野自動車

三菱ふそうトラック・バス

人事情報

有料会員記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES