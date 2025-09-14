ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ホンダ『プレリュード』新型、気になるライバルたち

ホンダ・プレリュード新型
  • ホンダ・プレリュード新型
  • ホンダ・プレリュード新型
  • ホンダ・プレリュード新型
  • ホンダ・プレリュード新型
  • ホンダ・プレリュード新型
  • ホンダ・プレリュード新型
  • ホンダ・プレリュード新型
  • 日産 フェアレディZ

ホンダから9月5日に発売された新型『プレリュード』。価格は617万9800円からで、2モーターハイブリッドを積み、スポーティさと環境性能との両立をめざした1台だ。かつて人気を集めたスペシャリティクーペの復活ということで、現代のライバルとなるクルマたちは？

【画像】気になるライバルたち

まず挙げられるのが、日産フェアレディZ』だ。日本を代表する2ドアスポーツクーペで、546万7000円からという価格設定はプレリュードにかなり近く、同じ購入層が比較検討するケースも多そうだ。

次にトヨタスープラ』の2.0L「SZ-R」仕様。約601万円という価格帯で、まさに本格派スポーツクーペの代表格だ。ただし、生産終了が近づいており、新車での入手は限られたチャンスとなりそうだ。

レクサスRC』も忘れてはいけない。高級感のある2ドアクーペで、価格はグレードによって変わるものの600万円台とプレリュードと重なる。ただし、こちらも2025年11月に生産を終える予定で、今のうちしか手に入らないモデルだ。

輸入車の中では、BMW2シリーズ・グランクーペ』が候補に入る。528万～734万円のレンジで、4ドアながらクーペらしいシルエットを持ち、若い世代から人気がある。デザイン性を重視する方には気になる存在だろう。

そしてメルセデスベンツCLA』クーペ。こちらも4ドアながら流麗なラインが特徴で、ブランド力と価格帯の近さからプレリュードと競合するポジションにある。

このように見てみると、新型プレリュードは国産・輸入車を問わず、スタイルにこだわるクーペやクーペライクなモデルと肩を並べている。環境性能を武器にしたホンダの新しい挑戦が、どんなユーザーに受け入れられていくのか、今後の動きが気になるところだ。

新型ホンダ・プレリュードの販売計画台数は月間300台。もとより小さい市場規模なので、販売でのライバルというより、買う側を悩ます選択肢だ。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ プレリュード

クーペ

ホンダ（本田技研工業）

ハイブリッドカー HV、HEV

日産 フェアレディZ

トヨタ スープラ

レクサス RC

BMW 2シリーズ

メルセデスベンツ CLA

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES