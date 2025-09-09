ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ハイブリッド化で歴代最強！ ポルシェ『911ターボS』新型にSNSでは期待の声

ポルシェは9月7日、新型『911ターボS』を発表した。革新的なツインターボパワートレイン「T-ハイブリッド」を搭載し、これまでで最もパワフルな市販911となっている。これに対し、SNS上では「711馬力は歴代最強」「モーターの利便性には逆らえん」など様々なコメントが寄せられ話題となっている。

【画像】「T-ハイブリッド」を搭載するポルシェ『911ターボS』新型

新型911ターボSには、クーペとカブリオレの2種類が設定される。また、搭載される革新的なツインターボパワートレイン「T-ハイブリッド」は、523kW（711PS）のシステム出力を達成し、これまでで最もパワフルな市販911となった。加えて、800N・mの最大トルクは、2300-6000rpmという非常に広い回転域で発揮される。

革新的なT-ハイブリッドドライブトレインは、2基の電動エグゾーストガスターボチャージャー（eターボ）を搭載。容量1.9kWhのコンパクトで軽量な高電圧バッテリーと、電気モーターを内蔵した8速PDKが、ポルシェトラクションマネジメント（PTM）4WDシステムにパワーを伝える。

性能面では、ターボSクーペの0-100km/h加速タイムは先代モデルを0.2秒短縮し2.5秒を実現。0-200km/h加速タイムは0.5秒短縮し8.4秒、最高速度は322km/hに達する。

ニュルブルクリンク・ノルドシュライフェでは、2024年秋の最終開発段階で7分3秒92のタイムを記録。これは先代モデルより約14秒速いタイムとなっている。

新しいエアロダイナミクスコンセプトにより、冷却と効率が最適化された。アクティブエアロダイナミクスは走行状況に応じて揚力を低減し、911ターボSクーペの空気抵抗係数は先代モデルより10％低減されている。

日本での予約受注も開始され、価格は3635万円からだ。

これに対し、X（旧Twitter）では「711馬力は歴代最強」「モーターの利便性には逆らえん」といったコメントや、「ポルシェのクルマ作りの姿勢が本当に魅力的」といった高評価の声が上がっている。また、ニュルブルクリンクでの記録更新に対し「マイナス20秒ロマン」と往年のスカイラインGTRのキャッチコピーを用いて驚きを表す様子も見られた。

一方で、「乗り出し4000万か、他の選択肢も見えてきます」「400万アップか。ハイブリッド化を考慮すると妥当ではあるかも」など、スペックと共に高騰した価格について驚きの声も上がっていた。

《園田陽大》

