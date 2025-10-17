ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

Singerのポルシェ911カレラクーペ、日本初公開へ…420馬力フラット6搭載

Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer
  • Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer
  • Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer
  • Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer
  • Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer
  • Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer

コーンズ・モータースは、シンガー・ヴィークル・デザインの最新サービス「Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer」の日本デビューを記念し、顧客限定のプレスカンファレンス・トークショーを開催する。

【画像】Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer

10月19日に富士スピードウェイで開催される「CORNES Day 2025 in Fuji Speedway」内で実施される。同車は今年7月のイギリス・グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード、8月のアメリカ・モントレー・カー・ウィーク・ザ・クエイルに続き、世界で3番目のお披露目となる。

登壇者にはシンガー・ヴィークル・デザイン創業者兼会長のロブ・ディキンソン氏、シンガー チーフドライバーのマリーノ・フランキッティ氏、カーデザイナーの中村史郎氏が参加する。

Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singerは、コスワースのエンジニアリング協力により開発された420hpの自然吸気フラット6エンジンを搭載する。1980年代の希少な『911カレラ』のワイドボディモデルにインスパイアされ、高性能スポーツドライビングを追求している。

エンジンはタイプ964をベースに4.0リッター、4バルブ・気筒、可変バルブタイミング、水冷シリンダーヘッド、空冷シリンダー、電動ファンを備えた生まれ変わったフラット6を搭載。オリジナルのタイプ964モノコックを核とし、レッドブル・アドバンスト・テクノロジーズと共同開発したシャシー強化を実施している。

ボッシュと共同開発による最新世代のABS、トラクションコントロール、スタビリティコントロールを搭載。走行モード選択機能、6速マニュアルトランスミッション、後輪駆動を採用する。電子制御による減衰力調整機能を備えた4ウェイ・リモート調整式ダンパーにより、精密なスポーツハンドリングを実現している。

世界限定100台で展開される予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ 911

ポルシェ（Porsche）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES