スラントノーズ復活か？ ポルシェ 911 が「フラッハバウ」導入へ…9月のスクープ記事ベスト5

ポルシェ 911フラッハバウ/フラッハバウRS プロトタイプ
  • ホンダ プレリュード 新型ベースのロードスター、予想CG
  • BMW Z4 次期型の予想CG
  • ルノー トゥインゴ EVの 予想CG
  • BMW X1 改良新型のプロトタイプ

9月に掲載された新型車スクープに関する記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はポルシェ911の「フラッハバウ」導入に関するスクープ記事でした。


1位） 伝説のスラントノーズ復活か？ ボルシェ 911 が「フラッハバウ」導入へ：185 Pt.

ポルシェ『911』現行シリーズとは明らかに異なるノーズを持つ、謎のプロトタイプをスクープ班のカメラが初めて捉えた。開発車両は、かつてのスラントノーズと「911 GT2 RS」のManthey（マンタイ）キットとを組み合わせたようなデザインだ。
「スラントノーズ」復活を予期させるプロトタイプ





2位） ホンダ『S2000』も復活!? 新型『プレリュード』にチラつくロードスターの噂：108 Pt.

ついに復活、発売されるホンダのスペシャリティクーペ、『プレリュード』新型。早くもその派生オープンとなる「ロードスター」が噂されている。現代版『S2000』ともなるプレリュード・ロードスターの姿を予想しよう。
ホンダ プレリュード・ロードスターの予想CG





3位） トヨタと別れ独自開発？ BMW『Z4』次期型の最終デザインを占う！：80 Pt.

BMWの2ドアコンバーチブル、『Z4』次期型の予想デザインを入手した。販売不振のため、今後数年で段階的に廃止されるという噂もあるいっぽう、電動化されて後継モデルが登場するという情報もある。
ノイエクラッセを採用したBMW Z4 後継モデルの予想CG





4位） 「初代に立ち戻った感じでよき！」ルノー『トゥインゴ』の新型予想が話題！ エンジン車にも期待の声：79 Pt.

コンパクトハッチとして親しまれてきたルノー『トゥインゴ』。ルノーが開発中の後継モデルについて、各種情報をもとに予想CGをが制作された。SNS上では「新型の形いいな、初代に立ち戻った感じでよきよき！」「先にEVトゥインゴ出す→エンジン車復活の流れを密かに願っています笑」など話題を呼んでいる。
ルノー『トゥインゴ』開発中の後継モデル予想CG





5位） 顔が激変！ BMWの最小SUV『X1』改良新型、ノイエクラッセ導入へ…プロトタイプを初スクープ：48 Pt.

BMWが現在、開発中とみられる、コンパクト・クロスオーバーSUV『X1』改良新型。そのプロトタイプをスクープ班のカメラが初めて捉えた。3世代目となる現行X1は発売からまだ数年しか経っていないため、今回の改良は驚くべき規模だ。
BMWの最小SUV『X1』改良新型プロトタイプ


《小國陽大》

