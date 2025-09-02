伝説のスラントノーズ復活か？ ボルシェ 911 が「フラッハバウ」導入へ

ポルシェ『911』現行シリーズとは明らかに異なるノーズを持つ、謎のプロトタイプをスクープ班のカメラが初めて捉えた。開発車両は、かつてのスラントノーズと「911 GT2 RS」のManthey（マンタイ）キットとを組み合わせたようなデザインだ。

ポルシェは特別仕様車の開発に長年取り組んでおり、1980年代の911ターボ・スラントノーズへのオマージュとして、全く新しいモデルを開発しているようだ。「フラッハバウ」と「フラッハバウRS」の商標出願が既に完了していることもあり、これらのネーミングが市販型に採用される可能性がある。

ニュルブルクリンク付近を走っていた、アグレッシブなルックスを持つこの開発モデルは、「911 GT3」や「911 GT3 RS」をベースにしているようだ。しかし、スリムなヘッドライトと角張ったインテークを備えた独特なフロントエンドが、いちばんの特徴になっている。ベンチレーテッドフェンダーとNACAダクトを備えたボンネットも個性的で、カナードと張り出したフロントリップも装備されている。

ポルシェ 911フラッハバウ/フラッハバウRS プロトタイプ

サイドを見てみると、軽量なセンターロックホイールを履き、イエローのキャリパーを備えた高性能ブレーキシステムがそれを支えている。リアにはエアロディスク、巨大なリアウイング、そして高めのスポイラーも見られる。さらに、スポーツエキゾーストシステムと、コンパクトなディフューザーが装備されている。

ただし開発モデルは先代911 GT2 RS向けのマンタイキットに類似していることから、ポルシェの特別仕様車ではなく、マンタイの新型である可能性も拭えない。

今後、911フラッハバウ/フラッハバウRSの詳細がわかり次第、お伝えしていこう。