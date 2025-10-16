BMW M2 に「ターボデザイン」、名車『2002ターボ』に敬意…6速MTのみの米国限定車

BMWは、高性能2ドアクーペ『M2』をベースにした『M2ターボデザインエディション』を米国で発表した。1974年から1975年にかけて生産された伝説的なBMW『2002ターボ』へのオマージュモデルとなる。

【画像】BMW M2 の「ターボデザインエディション」

鮮やかなアルパインホワイトのボディには、手描きのモータースポーツストライプが施され、ブラックのボンネットグラフィックには「turbo」の文字が逆版で描かれている。これは50年前の2002ターボのデザインを忠実に再現したものだ。

1973年のフランクフルトモーターショーで初披露された2002ターボは、ターボチャージャーを搭載したヨーロッパ初の量産車だった。2.0L 4気筒エンジンにKKKターボチャージャーを組み合わせ、130hpから170hpにパワーアップ。0-96km/h加速を7秒以下で実現した画期的なモデルだった。

M2ターボデザインエディションは、3.0L Mツインパワーターボ6気筒エンジンを搭載し、473hpのパワーと406lb-ftのトルクを発生。0-96km/h加速は4.1秒、最高速度は250km/h（Mドライバーズパッケージ装着時は285km/h）を実現する。

外装では、ボンネットとトランクリッド周囲に手描きのBMWモータースポーツストライプを配置。標準のMカーボンルーフパネルにも3色ストライプが施される。ボンネットのパワードームはブラック仕上げで、オリジナル同様に反転した「turbo」スクリプトが配される。

内装では、「M2 turbo」スクリプト入りのシルプレートや、Mカラーハイライト付きブラックベルナスカレザーのMスポーツシートを標準装備。オリジナルの2002ターボが4速または5速マニュアルだったことから、新型も6速マニュアル専用となる。

2026年1月から限定台数で生産開始予定。ベース価格は8万2900ドルとなる。