ルノーの電動スーパーカー『5ターボ3E』、初の公開走行…ツール・ド・コルス優勝車カラーで登場

ルノーは、コルシカ島カルヴィで電動スーパーカーのルノー『5ターボ3E』の2台のプロトタイプによる公開走行デモンストレーションを実施した。

ルノー5ターボ3Eは、1980年代の名車ルノー『5ターボ』と『ターボ2』の現代版として開発された電動「ミニスーパーカー」。全長4.08m、全幅2.03mのコンパクトなボディに、アルピーヌが開発したカスタムアルミ製プラットフォームを採用している。

最大の特徴は後輪に搭載されたインホイールモーターで、2基合計で204kW×2（555hp相当）、トルク4800Nmを発生する。左右の車輪を独立制御することで、トルク配分を最適化し、優れた俊敏性と性能を実現している。

デモンストレーション走行は、カルヴィ港の閉鎖されたエスプラナードと、伝説的なノートルダム・ド・ラ・セラとモンテグロッソの特別ステージで実施された。プロトタイプは1985年のツール・ド・コルス優勝車を記念した新色で登場し、ルノーのアンバサダードライバーであるジュリアン・ソニエ選手が運転を担当した。

現在、車両の大部分の仕様が確定し、認証プロセスが進行中。オールカーボンスーパーストラクチャーにより車重は1450kg未満に抑えられ、0-100km/h加速は3.5秒以内を実現している。800Vアーキテクチャと70kWhバッテリーを搭載し、最大330kWの急速充電により15分で15-80%の充電が可能。WLTP航続距離は400kmを超える予定だ。

2026年初頭にはカスタマイゼーションの選択が可能となり、顧客は歴史的なルノー5ターボの配色や独自のデザインを選択できる。最終的な車両設定と注文は2027年前半に開始され、同年中に初回納車が予定されている。

《森脇稔》

