アストンマーティン DB12 に最強「S」、V8ツインターボを700馬力に強化

アストンマーティン DB12 S
アストンマーティンは10月8日、『DB12』の高性能モデル『DB12 S』を発表した。

【画像】アストンマーティン DB12 S

DB12 Sは、4.0リッターV8ツインターボエンジンを20PS向上させ、700PS/6000rpmを発揮する。最大トルクは3000rpmから6000rpmの間で800Nmを発生し、最高速度は202mph（325km/h）に達する。0-96km/h加速は3.4秒を実現している。

パワートレインのキャリブレーション変更により、ギアシフト時間が50%以上削減された。スロットルペダルのキャリブレーション調整も行われ、ドライバーとの一体感とコントロール感を高めている。

シャシーの広範な強化により、ドライバーに敏捷感、一体感、精度感を提供する。ビルシュタインDTXダンパーのソフトウェア変更、リアアンチロールバーの剛性向上、キャンバー、トー、キャスターのジオメトリ設定調整を実施した。

DB12 Sの大きなアップグレードが、カーボンセラミックブレーキ（CCB）の標準装備化だ。フロント直径410mm、リア360mmのCCBは、ブレーキ性能と熱容量の向上とともに、スチール製ブレーキに比べてバネ下重量を27kg軽量化する。

外観では、新しいフロントスプリッターとボンネットルーバーが特徴的だ。スプリッターはダウンフォースを発生させ、フロントのホイールアーチ内外の空気の流れを導いてリフトを抑制する。

リアデザインでは、固定式リアスポイラーがドラマティックな走りを生み出し、高速時の安定性を向上させる。新しいリアディフューザーは、リフトを抑制しながら2本ずつ縦に並ぶ特徴的なエキゾーストテールパイプのためのスペースを確保している。

インテリアには、ローレット加工された金属製のドライブモード用ローターリーダイヤルのレッドアノダイズド仕上げが採用され、この色がシートベルト、シートのコントラストウェルト、コントラストステッチ、ヘッドレストの刺繍にも展開されている。

DB12 Sはクーペとオープンの「ヴォランテ」で予約注文を受け付けており、世界で最初の納車は2026年第1四半期に開始される予定だ。

《森脇稔》

