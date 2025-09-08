「イエローの86」復活にSNS歓喜！「伝説になりつつある」限定車イエローリミテッド発売

トヨタGAZOOレーシング（以下、TGR）は5日、『GR86』の特別仕様車「RZ “イエローリミテッド”」を発売すると発表した。先代のトヨタ86に登場し好評だった「サンライズイエロー」を採用したことで、SNS上で話題となっている。

【画像】『GR86』の特別仕様車「RZ “イエローリミテッド”」

イエローリミテッドは、「RZ」グレードをベースに、先代のトヨタ『86』で好評だった「サンライズイエロー」を採用したほか、内外装に専用装備を採用。インテリアには、外板色に合わせたイエローステッチや専用の刺繍を随所にあしらった。

このほか、専用ダークグレーメタリックホイール、brembo製ブレーキ、SACHS（ZF）ショックアブソーバーを装備し、よりスポーツ走行性能を向上させた。

価格は6MTが389万7000円、6ATが399万5000円。限定300台の抽選販売となり、9月21日まで全国のGR Garageで申し込みを受け付けている。

これに対しX（旧Twitter）上では、「イエローリミテッド復活」「伝説になりつつあるサンライズイエローですね」など、先代で人気だった限定車の復活を喜ぶ声が多く見られた。

また、「イエローカッコいい」「似合うなイエロー」「イエローリミテッド良いなあ」など限定色のスタイリングを高評価する様子も見られた。

加えて、「300台限定は倍率高そう」「とりあえずGRガレージ行ってみるか」など、購入を検討している様子も見られた。