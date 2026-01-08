ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「絶対面白い」傾きながら走る3輪EV『Lean3』、市販モデル発表にSNS興奮！注目は価格？

リーンモビリティは、傾きながら走る3輪EV『Lean3』の市販車仕様を確定し、2026年中に販売を開始すると発表した。SNSでは、「2026年は、国内産原付ミニカーEV元年になる予感」「めっちゃ楽しそうでいいなぁ」など話題になっている。

【画像】リーンモビリティの3輪EV『Lean3』市販モデル

同社は1月6日に豊田市博物館で市販モデルの発表イベントを実施し、1月9～11日に幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」では、オートバックスブースにて市販車を初展示する。また販売ブランド「Lean」を立ち上げたことも発表している。

市販モデル「Lean3」は、性能と生産効率を重視した車体・部品設計を完了し、洗練された内外装デザインと最適化された部品レイアウトを確立。日本仕様は第一種原動機付自転車（ミニカー）区分で、全長2470mm×全幅970mm×全高1570mm、定員1名、最高速度60km/h。

航続距離は約100km（WLTCモードClass1）、充電時間はAC200Vで約5時間、AC100Vで約7時間。エアコンやパワーウインドウ、デジタルメーターなどを備え、安全面では3点式シートベルトや前後ディスクブレーキ、独自のアクティブ・リーン・システムを搭載する。価格は税込169万8000円から。

販売・アフターサービスではオートバックスセブンと業務提携に向けた基本合意を締結し、同社の整備ネットワークを活用した販売方式を採用。将来は直販体制も検討する。Lean3は前2輪操舵・後1輪駆動の3輪EVで、最小クラスの車体と高い安定性を両立。今後は走行データを統合管理する「LeanX」を基盤に、MaaSや自動運転、ロボタクシー展開まで視野に入れる。

リーンモビリティは2022年に元トヨタエンジニア谷中壮弘氏が設立。日本・台湾・豊田市R＆Dの三拠点体制で事業を展開し、累計約50億円を調達する国内最大級の車両スタートアップだ。

いよいよ市販が近づいたLean3の発表に、X（旧Twitter）では「めっちゃ楽しそうでいいなあ」「絶対面白い」「ワクワクする」といった声や、「2026年は、国内産原付ミニカーEV元年になる予感」などのコメントが寄せられている。

また、「たいへん魅力的なんだが高い」「面白そうだけど170万円は高い」など、値段にも注目が集まっているようだ。

《鴛海千穂》

