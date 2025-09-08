ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

フォード、2台の高性能電動モデル「MS-RT」を世界初公開へ…IAAモビリティ2025

フォードE-トルネオ・カスタムMS-RT
フォードは、9月8日にドイツで開幕する「IAAモビリティ2025」において、『レンジャーMS-RT PHEV』と『E-トルネオ・カスタムMS-RT』を世界初公開すると発表した。

これらの車両は、フォードのグローバルチームとラリーパートナーのMスポーツ傘下のMS-RTとの密接な協力により設計・開発された。

2つの新しい電動化MS-RTモデルは、2024年に発売された『レンジャーMS-RT』と『トランジットカスタムMS-RT』に続くものだ。これらの成功したモデルと同様に、レンジャーMS-RT PHEVとE-トルネオ・カスタムMS-RTは、筋肉質なボディスタイリングと独自の仕様を特徴としている。

レンジャーMS-RT PHEVは、過去10年間ヨーロッパでベストセラーとなっているピックアップトラックの初のプラグインハイブリッド仕様、『レンジャーPHEV』がベースだ。フルレンジャーの牽引、積載、オフロード能力は標準装備で、これまでのどのレンジャーよりも多くのトルクとEV専用の走行性能によって強化されている。

E-トルネオ・カスタムMS-RTは、フォードの電気自動車『E-トルネオ・カスタム』をベースとし、最大8人の乗員に最大限の柔軟性と快適性を提供する。包括的なパワートレインラインナップには、強力で効率的なプラグインハイブリッドとエコブルーディーゼルのオプションも含まれている。

両方の新しいMS-RTモデルは、今年後半からヨーロッパ全土のフォードディーラーを通じて注文可能で、2026年中に最初の納車が予定されている。

レンジャーMS-RT PHEVは、281psと697Nmのトルクを発揮し、これまでの量産レンジャーよりも多くの牽引力を意味する新しいレンジャーPHEVパワートレインを搭載している。このピックアップトラックは、75kWの電気モーターと10速オートマチックギアボックスを巧妙に組み合わせ、電気と2.3リッターエコブーストガソリンエンジンの両方のパワーを統合できるモジュラーハイブリッドトランスミッションを使用している。11.8kWhの使用可能バッテリーは、走行中に車両によって充電されるか、外部電源に接続することで充電でき、最大40kmのゼロテールパイプエミッション走行を実現する。

E-トルネオ・カスタムMS-RTは、レース風のスタイリング、専用仕様、印象的なカラーオプションを用意した。最大出力210kW（285ps）は、モータースポーツスタイリングを裏付ける性能を意味し、パワー出力と走行距離を調整する能力を持つ。

《森脇稔》

