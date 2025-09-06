「よくぞ造り続けてくれた」マツダ『ロードスター』が世界で最も売れたオープンカーに、SNSでは称賛の声あふれる

マツダの英国部門は8月28日、『MX-5』（日本名：『ロードスター』）が2024年、世界で最も売れたコンバーチブル（オープンカー）になったと発表した。SNSでは「ロードスターおめでとう！」といった称賛や感謝の声が集まっている。

【画像】世界で最も売れたオープンカーとなったマツダ『ロードスター』

2024年のロードスターの世界販売台数は2万7669台で、あらゆる種類のオープンカーを上回った。

MX-5は2000年に世界最多販売2シータースポーツカーの記録を樹立して以来、その地位を維持している。1989年の初代発売から30年以上、4世代にわたり、広島県の宇品工場で生産された累計販売台数は125万6158台に達している。

英国市場では、MX-5の累計販売台数が13万5000台を超え、2シーターロードスター部門で首位を維持している。コンバーチブル全体でも2位の販売実績を記録した。2015年にデビューした第4世代の英国販売台数は3万台に迫っている。

コンバーチブルやスポーツカーモデルが減少する世界市場において、MX-5は軽量でドライバー重視のオープンエア走行の楽しさを体現する存在として際立っている。英国で販売される車の22%しかマニュアルトランスミッションを採用していない中、MX-5の6速マニュアルギアボックスは優れたドライバーエンゲージメントの重要な要素となっている。

MX-5の英国での人気と成功を記念して、8月26日から9月24日まで、マツダ英国ヘリテージフリートの30周年記念MX-5がロンドン中心部の英自動車工業会の本部ショールームで展示される。

これに対して、X（旧Twitter）では「ロードスターおめでとう！」といった称賛や感謝の声が集まっている。他にも集まったコメントとして、

「今まで良くぞ造り続けてくれました」

「やはり車好きが作る車は素晴らしい。」

「いちファンとしてうれしい。はやくこの中の1人に加わりたい…！」

「ありがとうロードスター、一生乗るよ」

といった声が集まった。世界で最も売れたコンバーチブルになったマツダ「ロードスター」、その伝説が次の世代へも受け継がれることを世界中が願っている。