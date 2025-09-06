ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「よくぞ造り続けてくれた」マツダ『ロードスター』が世界で最も売れたオープンカーに、SNSでは称賛の声あふれる

マツダMX-5（ロードスター）
  • マツダMX-5（ロードスター）
  • マツダMX-5（ロードスター）
  • マツダMX-5（ロードスター）
  • マツダMX-5（ロードスター）
  • マツダMX-5（ロードスター）
  • マツダ / ユーノス・ロードスター（初代）
  • マツダ / ユーノス・ロードスター（初代）
  • マツダ / ユーノス・ロードスター（初代）

マツダの英国部門は8月28日、『MX-5』（日本名：『ロードスター』）が2024年、世界で最も売れたコンバーチブル（オープンカー）になったと発表した。SNSでは「ロードスターおめでとう！」といった称賛や感謝の声が集まっている。

【画像】世界で最も売れたオープンカーとなったマツダ『ロードスター』

2024年のロードスターの世界販売台数は2万7669台で、あらゆる種類のオープンカーを上回った。

MX-5は2000年に世界最多販売2シータースポーツカーの記録を樹立して以来、その地位を維持している。1989年の初代発売から30年以上、4世代にわたり、広島県の宇品工場で生産された累計販売台数は125万6158台に達している。

英国市場では、MX-5の累計販売台数が13万5000台を超え、2シーターロードスター部門で首位を維持している。コンバーチブル全体でも2位の販売実績を記録した。2015年にデビューした第4世代の英国販売台数は3万台に迫っている。

コンバーチブルやスポーツカーモデルが減少する世界市場において、MX-5は軽量でドライバー重視のオープンエア走行の楽しさを体現する存在として際立っている。英国で販売される車の22%しかマニュアルトランスミッションを採用していない中、MX-5の6速マニュアルギアボックスは優れたドライバーエンゲージメントの重要な要素となっている。

MX-5の英国での人気と成功を記念して、8月26日から9月24日まで、マツダ英国ヘリテージフリートの30周年記念MX-5がロンドン中心部の英自動車工業会の本部ショールームで展示される。

これに対して、X（旧Twitter）では「ロードスターおめでとう！」といった称賛や感謝の声が集まっている。他にも集まったコメントとして、

「今まで良くぞ造り続けてくれました」
「やはり車好きが作る車は素晴らしい。」
「いちファンとしてうれしい。はやくこの中の1人に加わりたい…！」
「ありがとうロードスター、一生乗るよ」

といった声が集まった。世界で最も売れたコンバーチブルになったマツダ「ロードスター」、その伝説が次の世代へも受け継がれることを世界中が願っている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マツダ ロードスター

マツダ

オープンカー

口コミ記事

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES