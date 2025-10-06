ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「MAZDA SPIRIT RACING」初の市販車、『ロードスター』ベースで10月24日予約開始…526万5700円から

MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12RとMAZDA SPIRIT RACING ROADSTER
  • MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12RとMAZDA SPIRIT RACING ROADSTER
  • MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R
  • MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R
  • MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R
  • MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER
  • MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER
  • MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER
  • MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER

マツダは10月24日、モータースポーツ活動におけるサブブランド「MAZDA SPIRIT RACING」初の市販車となる「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」と「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」の予約受注を10月24日から開始すると発表した。

【画像全10枚】

発売は2026年1月上旬の予定で、価格は526万5700円からとなる。

両モデルはスーパー耐久シリーズに関わったエンジニアが開発を担当し、培った技術を惜しみなく投入。パワートレインや車体の進化を反映し、「速さ」だけでなく「質感」にもこだわったモデルとなっている。街中でもサーキットでのスポーツ走行でも楽しく走れることを目指して開発された。4代目マツダ『ロードスター』の国内仕様ソフトトップモデル初となる2.0Lエンジンを搭載している。

2200台限定の「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」は、街中からサーキットまで意のままに走る楽しさを追求した、「走り」と「質感」にこだわったモデル。200台限定の「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」は、最高出力200ps、フルバケットシートなど、サーキット走行を存分に楽しむための技術や装備を搭載したメーカーコンプリートモデルとなる。

「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」については、商談予約抽選の応募受付を公式アプリ「倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING」内で10月5日14時から10月20日23時59分まで実施する。抽選結果は10月23日の予定。

また両モデルを契約したオーナーを対象とした特別なイベント「MAZDA SPIRIT RACING OWNERS' RECEPTION」を12月に有償で実施する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マツダ ロードスター

マツダ

オープンカー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES