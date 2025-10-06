「MAZDA SPIRIT RACING」初の市販車、『ロードスター』ベースで10月24日予約開始…526万5700円から

マツダは10月24日、モータースポーツ活動におけるサブブランド「MAZDA SPIRIT RACING」初の市販車となる「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」と「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」の予約受注を10月24日から開始すると発表した。

【画像全10枚】

発売は2026年1月上旬の予定で、価格は526万5700円からとなる。

両モデルはスーパー耐久シリーズに関わったエンジニアが開発を担当し、培った技術を惜しみなく投入。パワートレインや車体の進化を反映し、「速さ」だけでなく「質感」にもこだわったモデルとなっている。街中でもサーキットでのスポーツ走行でも楽しく走れることを目指して開発された。4代目マツダ『ロードスター』の国内仕様ソフトトップモデル初となる2.0Lエンジンを搭載している。

2200台限定の「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」は、街中からサーキットまで意のままに走る楽しさを追求した、「走り」と「質感」にこだわったモデル。200台限定の「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」は、最高出力200ps、フルバケットシートなど、サーキット走行を存分に楽しむための技術や装備を搭載したメーカーコンプリートモデルとなる。

「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」については、商談予約抽選の応募受付を公式アプリ「倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING」内で10月5日14時から10月20日23時59分まで実施する。抽選結果は10月23日の予定。

また両モデルを契約したオーナーを対象とした特別なイベント「MAZDA SPIRIT RACING OWNERS' RECEPTION」を12月に有償で実施する。