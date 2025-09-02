ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「観測史上最も暑い夏」でも冷え込む国内自動車市場、8月の新車販売8.3%減［新聞ウォッチ］

今年の夏（6～8月）の全国の平均気温が平年より2.36度も高く、統計のある1898年以降で最も暑かったそうだ。きょうの各紙にも朝日が1面トップで「最も暑かった今年の夏」というタイトルで報じているが、気象庁の担当者も「130年近い統計データのなかで断トツだ。この夏の高温は異常だった」と話したとも伝えている。

連日の酷暑でテレビなどの天気予報では「クーラーの適切な使用と、可能な限り日中の外出を避けること」を連呼していた。そんな異常気象の中で、熱中症対策が直接影響したのかどうかは定かでないが、各社とも新型車の導入が少なかった8月の国内新車販売台数（軽自動車含む）は、前年同月比8.3%減の30万1221台。2カ月連続のマイナスで、トヨタ自動車をはじめ、ホンダ、日産自動車など主要メーカーが2ケタ減と大幅に落ち込んだという。

日本自動車販売協会連合会（自販連）と全国軽自動車協会連合会（全軽自協）が発表したもので、きょうの東京などが詳しく取り上げている。それによると、軽自動車を除く自動車（登録車）は10.6％減の18万6594台。ブランド別では、トヨタが13.1%減の8万8079台と振るわなかったほか、ホンダも18.0％減の2万1040台、そして日産は25.1％減の1万4591台と大きく落ち込んだ。半面、台数こそは1万台未満だが、スズキ（17.3%増）やマツダ（3.4%増）、三菱自動車（7,7%増）などはプラスだったという。

一方、軽自動車は4.3％減の11万4627台。首位スズキは2.6％減の3万9653台。ダイハツ工業が1.6％減の3万4295台、ホンダが0.1%減の2万0182台だったが、9月に入っても猛暑は続いており、消費者の購買意欲にも影響を及ぼすのか気になるところだ。

2025年9月2日付

●史上最も暑い夏、30年平均より2.36度高く（読売・1面）

●低価格の電動二輪日本投入、中国・ヤディア21万7800円（読売・7面）

●車の税制行き着く先は、業界「多すぎ高すぎ」抜本見直し要求、財務省・総務省安定財源維持へ慎重、経産省EV課税含め全体の議論を（朝日・9面）

●都市対抗野球第5日、浜松市（ヤマハ）35歳の一振り、Honda熊本（大津町）魔球に苦しみ （毎日・12面）

●8月の新車販売8.3%減、2カ月連続、日産落ち込み目立つ （東京・4面）

●自動車プラグ事業、日特、デンソーから買収、1800億円規模で合意（日経・14面）

●BYD、最大117万円値引き、国内EVで最安価格に、中国苦戦、日本で攻勢 （日経・15面）

《福田俊之》

