ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

2025年度上半期の国内新車販売、日産とホンダ大幅減、トヨタ単体は微減［新聞ウォッチ］

日産期待の新型リーフ
  • 日産期待の新型リーフ
  • ホンダ N-BOX
  • 三菱アウトランダー
  • スバル・フォレスター

日本自動車販売協会連合会（自販連）と全国軽自動車協会連合会（全軽自協）が発表した2025年度上半期（4～9月）の国内新車販売台数（軽自動車含む）は218万54台で、前年同期比0.5%の微増だったという。

【画像全4枚】

きょうの読売なども「国内新車販売0.5%増、上半期、218万台」などと報じているが、前代未聞の認証不正問題で存亡の危機に陥ったダイハツ工業が、6月には約3年ぶりに発売した新型車がけん引したことや、米国が輸入自動車への追加関税を4月に発動して以降、各社は国内市場を重視する姿勢を強めたことなどで、上半期としては2年ぶりにプラスに転じた。

ただ、登録車（排気量660cc超）が1.8%減の137万2331台、軽自動車は4.7%増の80万7723台となり、登録車は3年連続で減少し、軽自動車は2年ぶりに増えたという。

メーカー別では、経営再建中の日産自動車が16.5％減の18万5672台と大幅に落ち込んだほか、ホンダも、2023年に全面改良した看板車種の軽自動車『N-BOX』の新車需要が一巡したことが影響して、11.6％減の29万3079台で、一時は経営統合の動きもみられた両社とも二桁の落ち込みとなった。

一方、24年10月に多目的スポーツ車（SUV）『アウトランダー』を大幅改良して発売した三菱自動車は、9.1%増の5万7918台、25年4月に主力SUV『フォレスター』にストロングハイブリッド（HV）モデルを追加したSUBARU（スバル）も、7.5%増の5万4775台。さらに、マツダも6.2%増の6万8176台、スズキも3.5%増の35万4976台と好調を維持した。

また、トヨタ自動車は微減の66万9061台だったが、きょうの読売は6.0%増の97万2005台と掲載。一瞬“誤植”なのかと、目を疑ったが、よく読むとカッコの中には（レクサス・ダイハツ工業を含む）とある。そのダイハツは29%増の25万8147台だったが、完全子会社を含めるのは間違いではないものの、メディアで統一感のないのは紛らわしい。

2025年10月2日付

●製造業の景況感改善、2期連続、関税合意を好感（読売・1面）

●国内新車販売0.5%増、上半期、218万台（読売・9面）

●ノジマ、マリノス株取得検討（読売・24面）

●郵便軽貨物車111局で停止、不適切点呼、処分拡大へ計2千局か（朝日・1面）

●日産新車販売前年比17%減、新車投入進まず（毎日・6面）

●日産、米EV生産計画を凍結（産経・8面）

●ガソリン175円20銭、4週ぶり値下がり（東京・5面）

●BYD新車販売6%減、9月国内市場で苦戦（日経・11面）

●米、EV購入補助を終了、テスラ、主力車2割高に（日経・19面）

《福田俊之》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日本自動車販売協会連合会（自販連）

全国軽自動車協会連合会（全軽自協）

新聞ウォッチ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES