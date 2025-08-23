ホーム 試乗記 輸入車 記事

【アウディ Q6 e-tron 新型試乗】ポルシェとの共同開発でも“度を超さない”アウディらしさ…島崎七生人

アウディ Q6 e-tron quattro advanced
  • アウディ Q6 e-tron quattro advanced
  • アウディ Q6 e-tron quattro advanced
  • アウディ Q6 e-tron quattro advanced
  • アウディ Q6 e-tron quattro advanced
  • アウディ Q6 e-tron quattro advanced
  • アウディ Q6 e-tron quattro advanced
  • アウディ Q6 e-tron quattro advanced
  • アウディ Q6 e-tron quattro advanced

“プレミアムミッドサイズSUV電気自動車”というのが、このアウディ『Q6 e-tron』の位置づけ。ポルシェと共同開発したというPPE（プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック）をベースとした初の市販車でもある。

全長4770mm×全幅1940mm×全高1695mm、ホイールベース2895mmのボディは、車重が2420kg（＝試乗車。前／後は1190／1230kg）と頭にあると、なかなかズッシリと存在感がある。とはいえSUV系e-tron独特の短い前後オーバーハングが、文字どおり重々しさの何％かを削いでいる。

タイヤサイズは標準では18インチだが、試乗車はS Lineパッケージ装着車で、前：255／R50、後：285／45の20インチが装着されていた。

◆全面に広がるインパネ、SUVらしい余裕の室内

インテリアはここ最近のアウディ車に適用されるデザインでまとめられている。ソフトラップと呼ぶそうだが、インパネからドアトリムにかけて連続したデザインを採用。眼前のMMIパノラミックディスプレイは、11.9インチのバーチャルコクピットプラスと14.5インチのMMIタッチディスプレイとで構成され、全体を曲線で縁取った曲面デザインとし、4角くフラットなタイプとはひと味違う表情を出している。

1名での試乗に終始したため、アシスタント側のディスプレイの有用性は未確認。シフトセレクターはセンターコンソールに前後に動かして操作するスイッチになっている。

室内スペースは前後ともゆったりとしたもの。とくに後席は床面が完全にフラットなため、広々とした印象だ。ラゲッジスペースはこのクラスともなれば余裕画大きく、容量は通常で526リットル、後席（3分割）を倒せば、最大で1529リットルに広がる。リアゲート側には後席を倒すためのレバーの用意もある。それとフロント側には写真のような言わばサブトランク（フロントのトランクだから“フランク”と呼ぶのだそう）もある。

◆アウディらしさの“度を超さない範囲”でスポーティ

走りは当然のことながら、一切のストレスを感じさせないものとなっている。ポルシェと共同開発のプラットフォーム……そう聞くとスポーティなイメージを持つが、ハンドリングにしても、SUVとすれば挙動に無駄がなく、アウディらしさの度を超さない範囲で機敏でスポーティな設定になっているといえばいいか。

4輪駆動のクワトロは2基の駆動用モーターを搭載、最大トルクはフロントが275Nm、リアが580Nm、最高出力は285kWのスペックが与えられている。山道を走るような場面では後輪駆動的な味わいを伝えながら、場面を問わず動力性能は十二分で、床下にリチウムイオンバッテリーを積むことによる重厚感をベースとしながらも、あくまで自然な挙動と安定感を味わわせてくれた。

カタログ記載の一充電走行距離（WLTCモード）は644km（SQ6 e-tronは672km、Q6 e-tronは569km）だから、実際の用途では気持ちにも余裕を持って乗りこなせるはずだ。

■5つ星評価
パッケージング：★★★★★
インテリア/居住性：★★★★★
パワーソース：★★★★★
フットワーク：★★★★★
オススメ度：★★★★★

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト
1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

《島崎七生人》
島崎七生人

島崎七生人

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アウディ Q6 e-tron

アウディ（Audi）

レスポンス試乗記

SUV・クロスオーバー

注目の記事

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES