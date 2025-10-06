アウディ『Q6 Sportback e-tron』に特別な「edition one」、日本限定100台…1277万円から

アウディジャパンは、新型電動SUV『Q6 Sportback e-tron』の世界的な販売開始を記念した限定モデル2種を発売すると発表した。価格は1277万円からとなる。

【画像】アウディ『Q6 Sportback e-tron』の「edition one」

限定モデルは「edition one grey」と「edition one blue」の2種類で、『Q6 Sportback e-tron quattro』をベースとしている。両モデルには、スポーティなSラインパッケージ、ダークアウディリングス&ブラックスタイリングパッケージ、ファンクションパッケージ、テクノロジーパッケージ、ラグジュアリーパッケージの5つのオプションパッケージを標準装備する。

特別装備として、専用のダークヘッドライトハウジング、存在感のあるレッドブレーキキャリパー、アウディスポーツ製21インチアルミホイールを採用。インテリアには、ハイテックメッシュアンスラサイトのデコラティブパネルを装備するなど、細部まで充実した仕様となっている。

日本市場では、マグネットグレーの「edition one grey」を80台、アスカリブルーメタリックの「edition one blue」を20台の計100台限定で導入する。

パワートレインには、総電力量100kWhの高電圧バッテリーを搭載し、最大出力285kWを発揮。quattro四輪駆動により0-100km/h加速を5.9秒で達成し、最高速度は210km/hとなる。

充電性能については、最大135kWで対応し、アウディチャージングハブ紀尾井町や芝公園、国内アウディ販売店に設置されているCHAdeMO方式の150kW急速充電器を利用した場合、約35分で充電レベル10%から80%まで引き上げることができる。