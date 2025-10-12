アウディの新型電動SUVクーペ『Q6 スポーツバック e-tron』、東京・銀座に期間限定展示…10月13日から

アウディ ジャパンとアウディ正規販売店契約を結ぶMID ALFAは、新型電動SUVクーペ『Q6 スポーツバック e-tron quattro』を10月13日から11月22日まで期間限定で「Audi City 銀座」に展示すると発表した。

【画像】アウディ Q6スポーツバック e-tron

展示されるのは、アウディがポルシェと共同開発したスポーティでハイパフォーマンスなBEVプラットフォームPPE（プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック）を搭載した初めての電気自動車として登場した「Q6 e-tron」シリーズの新モデル。SUVの居住性とスポーツバックの魅力が融合した設計となっている。

アウディ Q6スポーツバック e-tron

初代『TT』のアイコニックなデザインを思わせるスポーツバックの傾斜したルーフラインや、ダイナミックに絞り込まれたリヤが、スポーティで力強いボディを際立たせている。ルーフ全体のデザイン見直しによりCd値が0.26となり空力性能が向上し、一充電走行距離も増加した。

Audi City 銀座に展示するQ6 スポーツバック e-tron quattroは、663kmの一充電走行距離を誇り、標準バッテリーに800Vテクノロジーを採用することで、日常の利便性と長距離ドライブの快適さを両立している。さらに、Q6 スポーツバック e-tronのために再設計されたフロントアクスルは、スポーティなキャラクターにマッチする走行ダイナミクスを実現した。

なお、展示車両のボディカラーはマグネットグレーとなっている。