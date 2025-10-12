ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

アウディの新型電動SUVクーペ『Q6 スポーツバック e-tron』、東京・銀座に期間限定展示…10月13日から

アウディ Q6スポーツバック e-tron
  • アウディ Q6スポーツバック e-tron
  • アウディQ6 スポーツバック e-tron
  • アウディQ6 スポーツバック e-tron
  • アウディ Q6スポーツバック e-tron
  • アウディQ6 スポーツバック e-tron
  • アウディQ6 スポーツバック e-tron
  • アウディ Q6スポーツバック e-tron
  • アウディ Q6スポーツバック e-tron

アウディ ジャパンとアウディ正規販売店契約を結ぶMID ALFAは、新型電動SUVクーペ『Q6 スポーツバック e-tron quattro』を10月13日から11月22日まで期間限定で「Audi City 銀座」に展示すると発表した。

【画像】アウディ Q6スポーツバック e-tron

展示されるのは、アウディがポルシェと共同開発したスポーティでハイパフォーマンスなBEVプラットフォームPPE（プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック）を搭載した初めての電気自動車として登場した「Q6 e-tron」シリーズの新モデル。SUVの居住性とスポーツバックの魅力が融合した設計となっている。

アウディ Q6スポーツバック e-tronアウディ Q6スポーツバック e-tron

初代『TT』のアイコニックなデザインを思わせるスポーツバックの傾斜したルーフラインや、ダイナミックに絞り込まれたリヤが、スポーティで力強いボディを際立たせている。ルーフ全体のデザイン見直しによりCd値が0.26となり空力性能が向上し、一充電走行距離も増加した。

Audi City 銀座に展示するQ6 スポーツバック e-tron quattroは、663kmの一充電走行距離を誇り、標準バッテリーに800Vテクノロジーを採用することで、日常の利便性と長距離ドライブの快適さを両立している。さらに、Q6 スポーツバック e-tronのために再設計されたフロントアクスルは、スポーティなキャラクターにマッチする走行ダイナミクスを実現した。

なお、展示車両のボディカラーはマグネットグレーとなっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アウディ Q6 e-tron

アウディ（Audi）

SUV・クロスオーバー

クーペ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES