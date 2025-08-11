ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ホンダ『シビック e:HEV』英国モデルの新デザインに好感触！ SNSではその価格にも注目が集まっており…

ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル
  • ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル
  • ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル
  • ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル
  • ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル
  • ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル
  • ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル
  • ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル
  • ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル

ホンダは『シビック e:HEV』の改良モデルを英国で発表した。フロントマスクを中心にデザインをアップデートしたのが目玉で、SNSでは「今のホンダのデザイン基調に進化したデザイン」などコメントが寄せられている。また日本のファンの関心は価格にも集まっているようで…。

今回の改良は顧客からのフィードバックに応えたもので、シビックが持つ多用途性、効率性、動的性能はそのままに、インテリアとエクステリアのデザインを進化させたのがポイントだ。なお「e:HEV」ハイブリッドシステムには手は加えられていない。

全グレードでフロントアッパーグリルとロワーグリルを再設計し、より力強い印象に変更した。ブラックグロス仕上げのグリルとヘッドライトの間にボディ同色のガーニッシュが加えられたことで、シャープでスポーティな外観を実現、イメージチェンジを果たしている。

ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデルホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル

フロントバンパーは彫刻的な造形で、より大胆なキャラクターラインとボディ同色のロワーバンパースポイラーを採用。プレミアムで運動性能を感じさせるスタンスを演出している。

アドバンスグレードには新しい18インチ2トーンダイヤモンドカットアルミホイール（グレー）を、スポーツグレードには同サイズのブラックホイールを装着。ドアガーニッシュのハイグロスブラック仕上げと合わせて、シビックの印象的な外観にさらなるダイナミックさを加えている。

また、LEDヘッドライト技術の向上により最適な視界を確保できるため、全グレードでフロントフォグライトを廃止し、デザインをより洗練させた。

ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデルホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル

新しい外装色として「シーベッドブルー」を追加し、従来の「プレミアムクリスタルブルー」に代わって設定。シビックの流麗で空力的なプロファイルをより際立たせている。

これまでのプラチナホワイトパール、クリスタルブラックパール、ソニックグレーパール、プレミアムクリスタルレッドメタリックに加え、オプションアクセサリーとしてベルリナブラック、ノルディックシルバー、パティナブロンズのアクセントカラーも用意している。

室内では全グレードで新しいブラック内装ルーフとピラーを採用し、よりプレミアムな雰囲気を演出。エアベント周りのマットクローム装飾が上品な洗練さを加えている。

アドバンスモデルには室内照明とフットウェルライトを新たに装備。スポーツグレードには寒冷時の運転快適性を向上させるヒーター付きステアリングホイールを追加した。また、10.2インチデジタルドライバーディスプレイにより、より鮮明なグラフィックと視認性の向上を実現し、重要な情報をより読みやすくしている。

ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデルホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル

エレガンス車両には全てセンターコンソール内にワイヤレス充電機能を装備し、運転者と同乗者の両方にとって使いやすさを向上させた。

そんなシビック e:HEVの改良モデル、変更されたデザインについては「今のホンダのデザイン基調に進化したデザイン」「80年代の全盛期の頃を思い出させる 好き」といったコメントが寄せられている。

一方で、日本のファンの関心を集めていたのが英国での価格だ。スタート価格は3万3795ポンド（約671万円）から（エレガンスグレード）となっており、為替や物価の違いとはいえ「エントリーグレードでこの価格とは」「庶民的な車っていうイメージやったのに」「この見た目好みだけど、なんかタイプRの国内販売より高くねえ？」などの声が上がっていた。

ちなみに、日本のシビック e:HEVは「LXグレード」が409万4200円から（ガソリン車は同グレードが354万4200円から）となっている。

ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデルホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ シビック

ホンダ（本田技研工業）

ハッチバック

注目の記事

口コミ記事

トピック

ハイブリッドカー HV、HEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES