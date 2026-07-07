「出たら最高なんだが」スズキ『カプチーノ』復活スクープにファン興奮！「250万じゃ買えない」の声も

スズキの軽オープンスポーツ『カプチーノ』が、約30年ぶりに復活する可能性が浮上している。ホンダ『S660』なき時代の軽スポーツ市場を担う新たな一台となるのか。今後の開発動向が注目される。これに対しSNS上では「最高なんだが」「出てくれたらうれしい」など期待する声が集まっている。

【画像】スズキ カプチーノ 次期型の予想CG

◆軽FRスポーツとして復活か

これまで次期型については、軽自動車規格を離れ、1.3リットルクラスの普通車スポーツとして復活するとの情報が伝えられてきた。しかし近年は、ホンダ『S660』の生産終了を受け、軽スポーツカーへの注目が再び高まっていることから、市場性を改めて検討するという。

関係筋によると、開発陣は軽自動車ならではの取り回しや維持費の安さを生かしながら、走る楽しさを追求する方向性も視野に入れているようだ。

予想されるボディサイズは、全長3400mm以下、全幅1480mm以下の軽自動車規格内に収まり、ホイールベースは約2265mmとなる見込み。初代よりも安定性や居住性を高めたパッケージングが採用される可能性がある。

スズキ カプチーノ 次期型の予想CG

パワートレインは660cc直列3気筒ターボエンジンを搭載し、最高出力は軽自動車規格の上限である64psとなる見通し。トランスミッションは6速MTに加えCVTも設定され、駆動方式には初代と同様のFRレイアウトが採用されるとの見方が有力だ。

また、車重を800kg台前半に抑えることができれば、数値以上に軽快でダイレクトなハンドリング性能も期待できる。近年では希少となった「運転そのものを楽しめる軽スポーツ」としての商品性が追求されそうだ。

軽オープンスポーツ市場では、ホンダS660が2022年に生産を終了したことで選択肢が減少した。現在もダイハツ『コペン』が販売されているものの、FFベースのレイアウトを採用しており、後輪駆動の軽スポーツモデルは市場から姿を消している。

新型カプチーノがFRレイアウトを維持したまま登場すれば、手頃な価格や維持費の安さを武器に、軽FRオープンスポーツとして独自の存在感を示すかもしれない。

◆次期型のデザイン、価格は

スズキ カプチーノ 次期型の予想CG

エクステリアは、初代を思わせるロングノーズ風シルエットを継承しつつ、シャープなLEDヘッドライトやLEDデイタイムランニングライトを採用した現代的なデザインになると予想される。また、電動開閉式ルーフが採用されれば、利便性や商品力の向上も期待できそうだ。

スズキは『ジムニー』や『スイフトスポーツ』など、個性を重視したモデルづくりで独自のブランドイメージを築いてきた。新型カプチーノも、そうした流れを受け継ぐ新たなスポーツモデルとしての登場が期待される。

価格は6速MT車で220万円前後、上級グレードで250万～270万円程度と予想される。近年はスポーツカー全体の価格上昇が続いているが、この価格帯でFRオープンスポーツが実現すれば、市場でも大きな話題となりそうだ。

現時点でスズキから正式に発表はされていない。ただ、関係者への取材内容を総合すると、ワールドプレミアは2027年前後となるだろう。

◆SNSでの反応は

これに対しX（旧Twitter）上では、「出たら最高なんだが」「軽カー界隈が賑やかになるのは嬉しい」「めちゃくちゃ乗ってみたいぞ」など、期待する声が多く見られた。

一方で、「スイスポも出てないし実際のところ厳しいのでは」「出たとしても250万じゃ買えない」など、昨今の環境規制を念頭に厳しさを感じる声も見られた。