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エイプリルフールの冗談が現実に、BMW M3ワゴンのレーシングカーが完成…ニュルブルクリンク24時間レース参戦へ

BMW M3ツーリング24H
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BMW Mモータースポーツは、2026年のニュルブルクリンク24時間レース（ドイツ）に、ステーションワゴン型レーシングカー「M3ツーリング24H」を投入すると発表した。

【画像】BMW M3ツーリング24H

きっかけは2025年4月1日のエイプリルフールだった。BMW Mモータースポーツが自社のソーシャルメディアに「開発中」と称したBMW M3ツーリングGTレースカーの画像を投稿したところ、100万人以上のユーザーに届き、160万回以上の閲覧数を記録した。通常の投稿と比べてエンゲージメントも大幅に高く、ファンや報道機関からの反響は圧倒的なものとなった。

この反響を受け、2025年夏にレース仕様車の開発計画が具体化した。BMW Mモータースポーツのエンジニアたちは、わずか8か月でBMW M3ツーリング24Hを完成させた。

BMW M3ツーリング24HBMW M3ツーリング24H

同車はBMW M4 GT3 EVOと同じ技術基盤を持ちながら、BMW M3ツーリングの基本ボディを採用している。全長はM4 GT3 EVOより200mm長く、リアウイングを含む全高は32mm高い。技術スペックは両車で同一だ。

レースには、シューベルトモータースポーツから4名のBMWM ワークスドライバーが乗り込む。イェンス・クリングマン（ドイツ）、ウーゴ・デ・ワイルド（ベルギー）、コナー・デ・フィリッピ（アメリカ）、ニール・ヴァーハーゲン（アメリカ）の4名だ。

出場クラスはSPXクラスで、総合優勝を争うSP9クラスの3台のBMW M4GT3 EVOとは直接競合しない。タイヤはBMW Mモータースポーツのパートナーであるヨコハマを使用する。

BMW M3ツーリング24HBMW M3ツーリング24H

同車はまず、ニュルブルクリンク・ラングシュトレッケン・シリーズ（NLS）第2戦でレースデビューを果たす予定だ。その後、ニュルブルクリンク24時間予選レースを経て、2026年5月16日・17日の本番に臨む。

なお、予選レース用の車両デザインには、エイプリルフール投稿へのコメントから選ばれたファンの言葉が描かれる。24時間レース本番では別の特別なカラーリングが施される予定だ。

《森脇稔》

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