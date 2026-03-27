何が良いもので、何が受け入れられるのか。その基準は時代とともに変わり続ける。最適解もまた、いつだって揺れ動く。それでもなお、「カーオーディオ」というカテゴリで、”ベストを選び続けること”をやめなかったブランドがある。

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◆吐息も震えも描き出す、BEWITHが見せた音の世界

つくり手が見える音──『BEWITH Confidence GOLD』に宿る思想

つくり手が見える。唐突な一文だが、これがBEWITHのスピーカーを通して音楽を聴いた時の最初の印象だった。普段よく耳にしているサウンドが、まるでまったく別物のように耳から脳へ流れ込んでくる。ミルフィーユのように何層にも重ねられた音の厚みが、そのままダイレクトに届く。

ふっと漏れたボーカルの吐息。

鍵盤をたたく指先の震え。

弦が弾ける振動。

低音域で響くベースの鼓動。

音のすべてに人の体温が宿っていた。それをつくり、世の中に送り出した人々の命を感じる。スピーカーが変わると、届く音はここまで変わるのか。「BEWITHのカーオーディオ」という世界の向こう側を知りたくなった。

◆理屈で選び続けるということ

BEWITH代表取締役 中島 敏晴氏

「理屈で説明できないことは嫌なんです」

BEWITH代表である中島敏晴（なかしま・としはる）氏の一言が胸に残った。

「業界の常識は、世の中の非常識だと思ってやってきた」

単なる美学ではない。これは、このブランドのすべての選択基準となっている。使う素材、設計、構造。どこにどれだけのコストをかけるのか。そして、どこまでやるのか。そのひとつひとつに「なぜそれを選ぶのか」という理由がある。曖昧さは許されない。なんとなく良いという判断も存在しない。

その姿勢は、他社と競うためのものではない。競合を見て最適解を探るのではなく、自分たちが選んだ基準に対してどこまで誠実でいられるか。その一点に徹底して向き合ってきた。

モニタースピーカー MONITOR H1

すべては、基準を自らつくることから始まった。BEWITHの原点となるのは、自社開発のモニタースピーカー「MONITOR H1」だ。市販品の延長線上で音をつくるのではなく、音の正しさとは何かを自分たちの手で定義する。そのためには、まず”測るための基準”そのものを持たなければならない──そんな発想から生まれたモデルだった。

「我々は音のマニアではない。ただ、物事の原理・原則に立ち返る」

その姿勢は、ブランドの最初の一歩からすでに貫かれていた。

◆基準がかたちになったとき、製品は生まれる

BEWITH Confidence（初代）

その思想を世に問うたのが、2002年のデビュー作となるスピーカーシステム「BEWITH Confidence」である。ここで打ち出されたのが、「絶対同一素材」「絶対同一構造」という考え方だった。たとえば一般的なスピーカーは、異なる音域それぞれに最適とされる素材や構造を持つユニットで構成されることが多い。だがBEWITHは、あえてそれとは異なるアプローチを取った。すべてのスピーカーを同じ素材、同じ構造で揃える。役割が違っても、音を出す仕組みそのものは変えない。それによって音のつながりに生まれるわずかなズレを排除する。まるでひとつの楽器が鳴っているかのように、音が自然に溶け合う状態を目指したのだ。音の良し悪しを感覚に委ねるのではなく、理屈で説明できるものだけを積み上げる。この一見ストイックな設計思想こそが、BEWITHの音づくりの根幹にある。

ビーウィズ MM-1（初代）

そして2005年。ブランドの思想は、音響機器の枠を超えたかたちで結実する。ルームミラー型プレイヤー「Mirror Media MM-1」だ。まだCDやハードディスクが主流だった時代に、メモリーをルームミラーに収めるという発想はあまりにも先鋭的だった。その革新性は、International CES 2006（アメリカで行われる世界最大級の最新テクノロジー見本市）において、イノベーション・アワードというかたちで評価される。しかし、その裏側には言葉にしがたいほどの覚悟があった。

「借金まみれになりながら数億円の開発費をかけてやりましたからね。『負けイコール死』ですよ。本当に負けられないと、命をかけてやりました」

今でこそ笑いながら中島氏の口からそう語られるが、会社の存続そのものを賭けた挑戦に果敢に踏み込んだ当時の必死さが痛いほど伝わってくる。それでも前へ進んだのは、”最善を選び続ける”という信念を曲げなかったからだ。結果として、この製品は単なるプレーヤーではなく、BEWITHというブランドの覚悟そのものを体現する存在になった。

◆選び抜かれたものだけが持つ、音の「然」

BEWITH Confidence ZEN

時代は2020年代へと進む。東日本大震災やコロナ禍を経て、BEWITHは再びスピーカーの本質へと立ち返る。「Confidence ZEN」と名付けられた新しいスピーカーは、素材の選定から構造に至るまで、すべてをゼロから見直し、音の純度を極限まで高めたモデルだ。あえて複雑な構成に頼らず、オールコーン型というシンプルな構造で成り立つ。

だが、その裏側にある設計思想はけっしてシンプルには語れない。どれだけ理想を掲げても、実際のものづくりはいつも現実との戦いだ。コスト、時間、市場性。あらゆる制約がその理想に揺さぶりをかける。それでもなお、最善を選び続ける。巨大な銅の塊から、わずかな歪みも許さずフレームを削り出す。世界最高峰とされる素材を惜しみなく投入する。構造も加工も、すべてにおいて妥協しない。その結果として生まれたのが、このスピーカーだ。

一見すれば、過剰とも言えるつくりかもしれない。だが音が鳴った瞬間、その本質を理解することになる。ただ高精度な音なのではない。削ぎ落とされることなく徹底的に選び抜かれたものだけが持つ、「然（あるがまま）」の温度が、そこには宿っている。

ジャパンモビリティショー2025に展示されたBEWITH Confidence GOLD搭載のケーニグセグ・ジェスコ

そして現在。そのすべての積み重ねの先にあるのが、「Confidence GOLD」だ。これまでのすべての選択と試行錯誤が、ひとつの答えとして結晶化した存在である。究極のハイパーカーとして名を馳せるケーニグセグ・ジェスコに特別仕様として採用されたことは、このスピーカーが単なるカーオーディオの枠に収まらない領域に達していることを示している。

BEWITH Confidence GOLD

だが、このモデルもまた、”完成”ではない。

「最善を選ぶということはつまり、自分たちで自分たちがつくったものを倒しにいくということなんです」

と、中島氏は力強く言い切った。BEWITHにとって製品とは、その時点での最善をかたちにしたものにすぎない。だからこそ彼らは、次の選択をやめないのだ。

◆自分は何を選ぶのか？

BEWITH Confidence GOLD

「BEWITH」とは、”御用達の理念”を表した造語だそうだ。このブランドのものづくりは、常に使う側の視点から始まる。

何を基準にするのか。

誰のためにつくるのか。

それを、クルマが好き、音楽が好き、そんな1ユーザーとしての目線で突き詰める。だからこそ、自分たちが納得できないものを世に出さない。理屈で説明できるものだけを選び続ける。

あの音に触れた時、なぜあれほど心を動かされたのか。その理由が今なら分かる。つくり手が見える。そう感じたのは、音の向こう側にいるアーティストだけではなかった。このスピーカーそのものにも、つくり手の温度と命が宿っていたのだ。そこにあったのは、偶然でも感覚でもない。長い年月をかけて積み重ねられてきた最善の選択の重み、そのものだ。

BEWITH Confidence GOLD搭載デモカー MercedesBenz EQS

BEWITHのスピーカーを通して音を聴く。それは、「いい音を手に入れる」という表現だけではもったいない。

どう選ぶか。

何を基準に、自分の人生に取り入れるのか。

その問いに対するひとつの答えが、この音にはある。突き詰められてつくられたものは、裏切らない。だからこそ人は、そこに身を委ねることができる。良いもので自分を満たすということ。それは単なる贅沢ではなく、「自分の基準で選ぶ」というひとつの幸せなのかもしれない。