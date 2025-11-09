ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「実物は想像以上」BMWの新デザイン採用した新型『iX3』日本初公開で話題に、「テスラの次はこれ」の声も

BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）
  • BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）
  • BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）
  • BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）
  • BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）
  • BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）
  • BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）
  • BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）
  • BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）

BMWは、新世代EV「ノイエ・クラッセ」の最初のモデル『iX3』新型を「ジャパンモビリティショー2025」でアジア初公開した。SNSではBMWの新デザインに「過去と未来が融合されてオシャレ」「最初は驚いたけど実際見るといい」などのコメントが寄せられている。

【画像】モビリティショーで日本初公開となったBMW iX3 50 xDrive

新型iX3は、BMWブランドにとって全く新しいデザイン言語を打ち出し、革新的なディスプレイと操作コンセプト「BMWパノラミックiDrive」は、新開発の「BMWパノラミック・ビジョン」と「BMWオペレーティング・システムX」を統合した。4基の高性能コンピューター「スーパーブレイン」で構成されるゾーン別アーキテクチャーが、ソフトウェア定義車両の基盤を提供する。この高性能コンピューターの1つが「歓びの心臓部」になるという。

BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）

完全自社開発のBMWダイナミック・パフォーマンス・コントロール・ソフトウェアにより、静止状態からダイナミックな限界領域まで、車両全体の走行特性を管理。

第6世代（Gen6）BMW eDrive、円筒形セル・バッテリー、新開発電動モーターを搭載。400kWの充電により、10分で372km（231マイル）の航続距離を追加することが可能。今後iX3を皮切りに今後登場するすべてのBMWモデルは、採用する駆動システムの種類に関わらず、ノイエ・クラッセがもたらす革新の恩恵を受けることになる。

X（旧Twitter）では、「実際に見たけど過去と未来が融合されてオシャレでした」「最初は驚いたけど実際見るといい」「自分がテスラの次買うならBMWのiX3が欲しいと思った」「顔はもう見慣れたし、次の候補として考えたい！」など、実車を目の当たりにした来場者から高評価のコメントが寄せられている。

BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）

「このステアリングデザインはちょっと使いにくそう笑」「ハンドルだけ何とかならなかったんか」など、全体としては高い評価を集めるノイエ・クラッセだが、斬新なステアリング形状に関しては日常の操作性を懸念する声も聞かれた。

新型iX3の日本国内での販売は、現時点では2026年後半に開始される予定だ。

《宗像達哉》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW iX3

BMW

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

注目の記事

口コミ記事

トピック

電気自動車 EV、PHEV、BEV

SUV・クロスオーバー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES