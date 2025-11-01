【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「ジャパンモビリティショー2025」に関する全4問！

自動車ニュースのレスポンスが贈る、クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』（ベータ版）！ 参加型コンテンツ「クルマの車論調査」から、クルマ好きの皆さんのクルマへのLOVEを試すクイズを出題！
今回は、10月29日に開幕した「ジャパンモビリティショー2025」の出展車両から、全4問の出題です！
【Q1】トヨタブランドから独立した高級車「センチュリー」。豊田章男会長が語った、新ブランドが掲げる姿勢を示した言葉は、次のうちどれでしょうか？
（1）Luxury or Nothing
（2）One of One
（3）Omotenashi Premium
【Q2】日産が約15年ぶりに全面刷新した『エルグランド』は、そのデザインコンセプトに“ある乗り物”のイメージを取り入れています。その“ある乗り物”とは何でしょうか？
（1）リニアモーターカー
（2）高級クルーザー
（3）プライベートジェット
【Q3】ホンダが投入する次世代EVシリーズ「Honda O」。これらが掲げる開発アプローチは、3つの英単語で表現されています。次の3つのうち「正しくないもの」はどれでしょうか？
（1）Thin（薄い）
（2）Light（軽い）
（3）Pure（清い）
【Q4】ヤマハ発動機が初公開した3輪オープンカーのコンセプト『トライセラ・プロト』。その技術的特徴として正しいものは次のうちどれでしょうか。
（1）バイクのように左右にリーン（傾く）しながら走る
（2）3輪すべてを手動で操舵することができる
（3）後輪を追加することで4輪オープンカーに換装できる
クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』に登録して回答してみましょう！『クルマら部』友だち追加はこちら