ホンダ三部社長「どんな夢を持っていますか」、陸・海・空・宇宙でワクワク…ジャパンモビリティショー2025

  • ホンダ・プレリュード。「社長が買うんだから間違いない」と三部社長（ジャパンモビリティショー2025）
ジャパンモビリティショー2025の初日、10月29日のプレスカンファレンスで、本田技研工業（ホンダ）の三部敏宏取締役代表執行役社長は「どんな夢を持っていますか」と人々に問いかけた。

三部社長は「ホンダは『夢』を本気でかたちにしてきた企業だ。今回のホンダブースには、陸、海、空、そして宇宙領域に至るまで、幅広いモビリティを展示した。ホンダの描く未来に“ワクワク”を感じてもらうことをめざした」と、展示の趣旨を説明した。

ステージの目玉はホンダの次世代EV『0 シリーズ』だ。ジャパンモビリティショー2025では新たなSUV『ホンダ0 α（アルファ）』のプロトタイプが世界初公開された。三部社長は「クルマづくりの原点に立ち返り、ゼロから独創的な発想で創り出した次世代EVシリーズだ。『Thin, Light, and Wise.（薄い、軽い、賢い）』という開発アプローチにより、EVは“厚くて重い”という従来の常識を覆し、全く新しい価値を創出する」と語った。

ホンダは、さまざまなモビリティを通じて、新たな価値を提供し続けることをめざしている。三部社長は「実現に向けた鍵となる要素が、モビリティの『知能化』の領域だ」という。その中核を担う技術のひとつとしてホンダは、次世代ADASの開発を強化している。

「ナビで目的地を設定するだけで、クルマがアクセルやハンドルなどの運転操作を主体的に担い、目的地まで快適に移動できる機能だ。ベテランドライバーが運転をリードするような安心感で、知らない道でも安心して出かけられ、運転の負担を軽減する」。現在、米国の公道でテスト走行を行なっており、開発は順調だそうだ。この次世代ADASは2027年頃から、市場に導入される予定。

ジャパンモビリティショー2025の主催は日本自動車工業会。会期は10月31日から一般公開、11月9日まで。会場は東京臨海都心の東京ビッグサイト。

《高木啓》

