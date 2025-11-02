次世代EV『ホンダ0アルファ』はインドで生産か…現地報道

本田技研工業は10月29日、ジャパンモビリティショー2025において、次世代EV『ホンダ0 α（ホンダ・ゼロ・アルファ）』のプロトタイプを世界初公開した。2027年に日本やインドで発売するとアナウンスされたが、インドの複数の媒体がインドで生産されると報じている。

【画像全6枚】

ホンダのインドの四輪車生産工場は、北部のラジャスタン州アルワル地区タプカラ工業地域にあり、2014年2月に稼働を開始した。広さ182万平方メートル、生産能力は18万台/年だ。

●インドから日本へ輸出も

『Indian Express』は「ジャパンモビリティショー：トヨタ、新ブランド『センチュリー』で超高級車市場へ本格参入。レクサスの高級車セグメントでの競争強化を図る」（10月29日付）でホンダ0アルファにも触れ、「インドで製造され、日本やその他のアジア市場を含む他市場へ輸出される予定」だとした。

日本仕様もインド製になるわけだ。ホンダでは小型SUVの『WR-V』がインドで生産され、日本に輸入されて販売されている。また他社の例になるが、スズキの『フロンクス』や『ジムニー』（日本名：「ジムニーシエラ」、「ジムニーノマド」）がインド製で、日本を含む世界各地の市場で販売されている。

『NDTV』も「ジャパンモビリティショーで公開されたインド向けホンダ0アルファプロトタイプSUV」（10月29日付）で、「特筆すべきは、（……）インド国内で生産される点」であるとし、競合モデルを分析している。

●インド市場におけるEVロードマップ

『NDTV』はさらに「ホンダ、2030年までにインド向けに10車種を投入、SUV7車種を開発中」（10月31日付）で、「市場投入は2027年度末までに予定されている。（……）インドにおけるホンダのEVロードマップで重要な役割を担う」と続報した。

『レスポンス』がジャパンモビリティショー2025会場で取材した範囲では、ホンダは「インドで販売することは公表したが、インドで生産するか、どこで生産するかは未定」としている。また三部敏宏取締役代表執行役社長は10月29日のプレスカンファレンスで、「日本では2027年度中にお届けする」と述べた。

三部社長によるプレスカンファレンス（10月29日、ジャパンモビリティショー2025）

●0シリーズのゲートウェイ

ホンダがジャパンモビリティショー2025において世界初公開した、次世代EVのホンダ0アルファは、都市にも自然にも美しく調和し、あらゆるシーンで人びとに寄り添う存在をめざしたSUVだ。

2025年1月にCES 2025で発表した『Honda 0 SALOON（ホンダ0サルーン）』、『Honda 0 SUV（ホンダ0 SUV）』に続く、0シリーズの世界観への“ゲートウェイモデル”だ。ホンダ0アルファの量産モデルは、0シリーズの開発アプローチである「Thin, Light, and Wise.（薄い、軽い、賢い）」を具現化した技術を搭載するという。

公式発表では、2027年から日本やインドを中心に、グローバルでの販売を予定しているとされる。