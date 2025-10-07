ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

フェラーリ『849テスタロッサ』価格は6465万円から…9月の詳細画像記事ベスト5

フェラーリ849テスタロッサ日本発表
  • フェラーリ849テスタロッサ日本発表
  • フェラーリ 849テスタロッサ・アセット・フィオラーノ
  • ホンダ N-ONE e:
  • ルノー・ルーテシア 改良新型
  • 歴代プレリュード（オートモビルカウンシル2025）

9月に公開された詳細画像記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は新型プラグインハイブリッド・ベルリネッタ フェラーリ『849テスタロッサ』に関する記事に注目が集まりました。


1位） フェラーリ『849テスタロッサ』、日本初披露…価格は6465万円から：256 Pt.

フェラーリ・ジャパンは9月24日、東京都内で新型プラグインハイブリッド・ベルリネッタ、フェラーリ『849テスタロッサ』の日本初披露イベントを開催した。『SF90ストラダーレ』を上回るパフォーマンスを追求し、最新技術を盛り込んだフラッグシップクーペとして登場した。
フェラーリが『真のドライバー』と呼ぶ人々のために設計した





2位）専用カラーとカーボン装備、フェラーリ『849テスタロッサ・アセット・フィオラーノ』発表［詳細画像］：88 Pt.

フェラーリは新型プラグインハイブリッド・ベルリネッタ『849テスタロッサ』の特別仕様「アセット・フィオラーノ」を発表した。標準モデルでは選択できない専用装備を備え、ダイナミック性能と空力性能を極限まで高めている。
標準モデルでは選択できない専用装備





3位） ホンダの新型軽EV『N-ONE e:』登場、シンプルデザインと広い室内［詳細画像］：49 Pt.

ホンダは9月12日、新型軽乗用EV『N-ONE e:（エヌワン イー）』を発売する。グランドコンセプトは「e: Daily Partner（イーデイリーパートナー）」、毎日の暮らしに寄り添う存在を目指して開発された。
ガソリン仕様の『N-ONE』で好評の広い室内空間はe:でも





4位） ルノー『ルーテシア』改良新型、燃費25.4km/L…エスプリ・アルピーヌ設定：47 Pt.

ルノー・ジャポンは、デザイン・走行性能・装備を刷新した『ルーテシア』（Renault Lutecia）改良新型を、10月9日より発売する。価格はルノー「ルーテシア・エスプリ・アルピーヌ・フルハイブリッド E-TECH」が399万円（消費税込）。
彫刻的で引き締まったフロントフェイス





5位） ヒストリー：ホンダ『プレリュード』新型登場、前奏を続けて6世代：30 Pt.

ホンダ（本田技研工業）は、スペシャリティスポーツカーの新型『PRELUDE（プレリュード）』を、2025年9月5日に発売した。歴代のプレリュードを振り返ってみよう。
初代は、1978年にベルノチャンネル発足にあたり専売機種として開発、先進のFFスペシャルティカーとして登場



《宗像達哉》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

フェラーリ（Ferrari）

詳細画像

電気自動車 EV、PHEV、BEV

クーペ

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES