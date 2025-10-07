フェラーリ『849テスタロッサ』価格は6465万円から…9月の詳細画像記事ベスト5

9月に公開された詳細画像記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は新型プラグインハイブリッド・ベルリネッタ フェラーリ『849テスタロッサ』に関する記事に注目が集まりました。
フェラーリ・ジャパンは9月24日、東京都内で新型プラグインハイブリッド・ベルリネッタ、フェラーリ『849テスタロッサ』の日本初披露イベントを開催した。『SF90ストラダーレ』を上回るパフォーマンスを追求し、最新技術を盛り込んだフラッグシップクーペとして登場した。
フェラーリは新型プラグインハイブリッド・ベルリネッタ『849テスタロッサ』の特別仕様「アセット・フィオラーノ」を発表した。標準モデルでは選択できない専用装備を備え、ダイナミック性能と空力性能を極限まで高めている。
ホンダは9月12日、新型軽乗用EV『N-ONE e:（エヌワン イー）』を発売する。グランドコンセプトは「e: Daily Partner（イーデイリーパートナー）」、毎日の暮らしに寄り添う存在を目指して開発された。
ルノー・ジャポンは、デザイン・走行性能・装備を刷新した『ルーテシア』（Renault Lutecia）改良新型を、10月9日より発売する。価格はルノー「ルーテシア・エスプリ・アルピーヌ・フルハイブリッド E-TECH」が399万円（消費税込）。
ホンダ（本田技研工業）は、スペシャリティスポーツカーの新型『PRELUDE（プレリュード）』を、2025年9月5日に発売した。歴代のプレリュードを振り返ってみよう。