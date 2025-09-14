ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ホンダの新型軽EV『N-ONE e:』登場、シンプルデザインと広い室内［詳細画像］

ホンダは9月12日、新型軽乗用EV『N-ONE e:（エヌワン イー）』を発売する。グランドコンセプトは「e: Daily Partner（イーデイリーパートナー）」、毎日の暮らしに寄り添う存在を目指して開発された。

●使いやすさを重視した室内

ガソリン仕様の『N-ONE』で好評の広い室内空間はそのままに、N-ONE e:でも大人4人が快適に過ごせる。後席は倒してフラットにしたり、座面を跳ね上げて背の高い荷物を積んだりと、用途に合わせて自在にアレンジ可能。毎日の買い物から週末のレジャーまで対応できる。

運転のしやすさにも工夫がある。ハンドル位置を調整し、より自然な姿勢で運転できるようにしたほか、前方の見通しを良くするデザインで、街中の運転も安心だ。全高は1.55m以下に抑え、多くの立体駐車場に入る点も便利だろう。

●シンプルで親しみやすいデザイン

外観は従来のN-ONEをベースに、N-ONE e:ではEVらしい清潔感をプラス。内装は視界を広く感じられる工夫がされ、スッキリとした雰囲気に仕上がっている。ナビをあまり使わない人向けに、インパネをフラットにしたシンプルな仕様も選べる。

●日常にちょうどいい航続距離

N-ONE e:が1回の充電で走れる距離はWLTCモードで295km。買い物や通勤、子どもの送り迎えなど、普段の生活で使うには十分な距離だ。さらに、V2H（Vehicle to Home）に対応しており、災害時やアウトドアでは家庭用電源としても役立つ。

《高木啓》

