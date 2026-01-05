世界初の個人所有が可能な自動運転車、格納式ステアリングホイールをオートリブが開発…CES 2026

自動車安全システムを手がけるオートリブは、格納式ステアリングホイールをテンサーと共同開発し、CES2026のテンサーブースで初公開すると発表した。

【画像】テンサー・ロボカー

世界初の個人所有が可能な自動運転車、「テンサー・ロボカー」向けに開発されたこのステアリングホイールは、従来の手動運転と自動運転の両方に対応する二重機能を備えている。

この革新的な格納式ステアリングホイールは、高度な自動化への業界の移行に対応するものだ。自動運転車が進化する中で、従来のステアリングホイールはキャビン内で固定された障害物となり、乗員の快適性とスペースを制限する可能性がある。共同開発された格納式ステアリングホイールは、自動運転車の内装レイアウトの変化をサポートするよう設計されており、車内の人々により多くのパーソナルスペースと柔軟性を提供する。

テンサー・ロボカーの自動運転システムとシームレスに統合されたこのステアリングホイールは、レベル4モード時に格納される。レベル4とは、定義された条件内で人間の介入なしに車両がすべての運転タスクを処理できる状態を指す。格納時には運転席エリアが完全に開放され、快適性が向上するだけでなく、キャビンを多機能スペースとして再定義する。

エアバッグシステムは選択された運転モードに応じて適応し、最適な安全性を確保する。自動運転モードでステアリングホイールが格納されている場合は、インストルメントパネルに統合された乗員用エアバッグが有効になる。手動運転時には、ステアリングホイール内のエアバッグが使用される。どちらの構成も同等に高いレベルの保護を提供する。

このパートナーシップは、自動運転車の内装開発における重要なマイルストーンとなる。これは、自動車安全のリーダーシップが衝突性能を超えて、インテリジェントでユーザー中心の設計を包含するという、より広いビジョンを反映している。運転シナリオに物理的に適応するソリューションを導入することで、オートリブとテンサーは、安全システムが全体的なユーザー体験とどのように調和し、向上させることができるかについて新しい基準を確立している。

テンサー・ロボカーは2026年後半に量産準備が整う見込みで、米国、欧州連合、中東市場で提供される予定だ。