コネクティビティ・ADAS・電動化向けソリューション、アンリツが出展へ…CES 2026

アンリツは、1月6日から1月9日まで米国のラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジー展示会「CES 2026」に出展すると発表した。

アンリツブースでは、「コネクティビティ、ADAS、電動化に向けた先進的ソリューション」をテーマに、アンリツグループの力を結集した未来の「つながるクルマと電動化社会に向けた先進技術」を展示する。

自動運転技術の進展により、スマート社会への期待が高まるなか、アンリツは製品・システム・ネットワークが仕様通りに機能することを検証する試験ソリューションを通じて、安全で利便性の高い社会の実現に貢献している。

ラジオ コミュニケーション テストステーション MT8000AとdSPACE社のシミュレーション環境を統合した完成車両向けシミュレーション環境「Vehicle-in-the-Loop シミュレーション(VILS)」を展示する。自動運転・先進運転支援システムの開発を支援し、フィールドテストの負荷を軽減して開発サイクルの効率化と加速を実現する。

また、SmartViser社のシグナリング/プロトコル監視ソリューションを組み込んだ統合試験環境で、コネクテッドカーの通信品質を試験する「エンドツーエンド接続性試験」を実施。ネットワークのKPIが満たされているかを検証し、V2N接続性を評価する。

さらに、業界初となるHybrid eCall対応PSAPシミュレータを紹介する。

ADAS分野ではTektronix社と協業し、運転支援システムの相互接続性を評価する「車載イーサネット試験」を展示。ShockLine 4-Port Performance RF and Microwave VNA MS46524BとTektronix社のオシロスコープが統合されている。

電動化分野では、アンリツ、アンリツグループの高砂製作所とDEWETRON社、dSPACE社のソリューションを組み合わせた「Power HILバッテリーおよびパワートレイン試験」を展示する。バッテリーおよびモーターシステムの効率的な評価のために、実際の走行状況を再現した充電および走行シミュレーションテストを実現する。

高砂製作所は、xEVの研究開発検証のために、業界で実績のあるテストシステムを用いて、バッテリーパックのサイクル試験およびパワートレイン機器向けのバッテリーエミュレーション試験を実現する。