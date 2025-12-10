フェラーリとS.ペレグリノ、長期パートナーシップ締結…イタリアの伝統と卓越性を世界へ

イタリアを代表するスパークリングミネラルウォーターブランドのS.ペレグリノは、フェラーリとの長期グローバルパートナーシップを発表した。

両ブランドが共有するイタリアの伝統・文化、クラフトマンシップ、卓越性の追求を基盤とした戦略的協業となる。

本パートナーシップは、S.ペレグリノのプレミアムライフスタイルブランドとしての地位強化、若年層とのエンゲージメント拡大、グローバルブランド価値の向上を目的としている。

契約に基づき、S.ペレグリノはF1レーシングチームのスクーデリア・フェラーリHP、および1993年創設のワンメイクモータースポーツ選手権フェラーリチャレンジ・トロフェオ・ピレリと協力する。

125年以上にわたり、S.ペレグリノは洗練された暮らしの芸術を称え、本物のイタリアの価値観を世界中で称賛される体験へと昇華させてきた。今回のパートナーシップは、その共通の遺産を基盤としている。

本提携では、フェラーリの世界的に著名なデザインセンターとの限定商品コラボレーションから没入型・デジタルファーストの体験まで、イタリアの伝統と現代的なプレミアムライフスタイル体験を融合させた、ユニークな共同ブランドによる消費者向けアクティベーションを展開する。

これらの限定活動を通じ、S.ペレグリノは「味覚と創造性が人生を変革する力を持つ」という信念を示し、消費者に対し、日常体験を結びつけ、刺激し、高揚させる瞬間を提供する。

今後数年にわたり、S.ペレグリノは世界的なイベントシリーズを開催し、料理界の先駆者、先見性のあるデザイナー、文化のトレンドセッター、F1関係者らを結集する。これらの対面イベントは、共有される繋がり、創造性、豊かな体験を促進することで、若い世代に「人生を味わう意欲」を育むという、S.ペレグリノのビジョンを体現するものだ。

フェラーリS.p.A.の最高レース責任者、ロレンツォ・ジョルジェッティ氏は「フェラーリは常に、職人技、美、そして絶え間ない向上心というイタリアの精神から力を得てきた。S.ペレグリノには単なるパートナー以上のものを見出している。情熱、細部へのこだわり、あらゆる体験を高めたいという願望など、同じ価値観の表現。S.ペレグリノが日常を特別なものへと昇華させるように、レースを重ねるごとにさらなる高みを目指す。伝統とビジョンで結ばれた両者は、紛れもなくイタリア的なものを色濃く感じさせながら、未来を見据えた体験を、ファンと消費者に力強く届けるのが目標。それは、誇りを持って共有する価値観に根ざした次世代との絆を築く取り組みでもある」と述べた。

今回のパートナーシップは、イタリア・ベルガモ近郊のアルプスで始まり、現在もその唯一無二の水源と生産地を守り続ける、品質と卓越性の証であるS.ペレグリノの125年にわたる旅路における新たな章を刻むものとなる。

本パートナーシップは、世界中の主要都市において、デジタル、プリント、屋外広告、PRなど多面的なコミュニケーションを通じて発表される。

S.ペレグリノは、イタリア・ミラノに本社を置くサンペレグリノS.p.A.の国際ブランド。5大陸にまたがる子会社やパートナーを通じて150か国以上で販売されるこのミネラルウォーターは、その独自の起源により125年以上にわたって卓越した品質を体現し、喜び、健康、調和の融合として世界中でイタリアのスタイルを表現している。