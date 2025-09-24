ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

フェラーリ『849テスタロッサ』、日本初披露…価格は6465万円から

フェラーリ849テスタロッサ日本発表
  • フェラーリ849テスタロッサ日本発表
  • フェラーリ849テスタロッサ日本発表
  • フェラーリ849テスタロッサ
  • フェラーリ849テスタロッサ
  • フェラーリ849テスタロッサ
  • フェラーリ849テスタロッサ
  • フェラーリ849テスタロッサ
  • フェラーリ849テスタロッサ

フェラーリ・ジャパンは9月24日、東京都内で新型プラグインハイブリッド・ベルリネッタ、フェラーリ849テスタロッサ』の日本初披露イベントを開催した。『SF90ストラダーレ』を上回るパフォーマンスを追求し、最新技術を盛り込んだフラッグシップクーペとして登場した。

【画像】35枚、フェラーリのフラッグシップクーペ

◆余った塗料が伝説の始まりだった

フェラーリによると「テスタロッサ」＝“赤い頭”という名前は、1955年にフェラーリの本拠地イタリア・マラネッロで、ある整備士が余った赤い塗料で特に高性能なエンジンをマーキングしたことに端を発するという。以降、フェラーリの最高峰エンジンを象徴する名として受け継がれてきた。

初代は直列4気筒、その後V12やフラット12エンジンへと受け継がれ、1950年代のレーシングカー「500TR」や、ルマンで勝利を収めた「250テスタロッサ」、さらに1984年の『テスタロッサ』など、時代を代表するモデルの車名にも使用されている。

いっぽう「849」という数字は、8気筒エンジンで1気筒あたり499ccの排気量を示す。フェラーリジャパンのドナート・ロマニエッロ代表取締役社長によると「レーシング・レガシーに根ざした象徴的な意味合いを持たせている」と言う。

マラネッロより日本発表会のために来日したプロダクトマーケティングマネージャーであるマルコ・スペッソット氏は「この車がテスタロッサの名に値すると考える理由は、何よりもまずその驚異的な性能にある。これはフェラーリが『真のドライバー』と呼ぶ人々のために設計した一台だ」と語る。

◆改良型V8はターボラグを消す

849テスタロッサは、全面改良されたツインターボV8エンジンをミッドリアに搭載する。これに合計220psを発生する3基の電気モーターを組み合わせた。パワートレインの最高出力は1050psになり、プラグイン・ハイブリッドならではの高効率と高出力が期待できる。

849テスタロッサの内燃機関V8は、世界的に定評のある3.9L・V8ツインターボのファミリーに属する。このエンジンは2016～19年の4年連続でインターナショナル・エンジン・オブ・ザ・イヤー賞を受賞し、2018年には過去20年間で最高のエンジンにも選ばれた。849テスタロッサの4.0L・V8はこれの全面改良で、最高出力は従来比50ps増の830psに達する。

通常、ターボチャージャーが大きくなるとエンジンの反応が遅くなり、いわゆるターボラグが生じる。しかし、スペッソット氏によると849テスタロッサの開発では「スーパーカーである『F80』やレーシングカーである『296 GT3』の技術を取り入れ、タービン技術に改良を加え、一切のターボラグが生じないよう徹底的に追求した」と言う。電気モーターとトランスミッションにも改良を加えた。そしてフェラーリV8ターボエンジン特有のレスポンスを実現できたとする。

◆パワーウェイトレシオ：1.50kg/ps

スペッソット氏は「パフォーマンス向上のために大型化したコンポーネント、すなわち大型タービン、大型ラジエーター、大型インタークーラー、大型リグ、大型タイヤ、これら全てを追加すれば、新型車は前モデルより少なくとも20kg重くなってしまう。しかし我々は、あらゆる部品の重量を徹底的に最適化し、前モデルと同等の重量を実現した」とする。その結果、フェラーリ史上最高、かつ同カテゴリー最高となるパワーウェイトレシオ：1.50kg/psを達成した。

849テスタロッサは0-100km/h加速をF1マシン並みの2.3秒未満で達成し、0-200km/h加速は6.3秒とカテゴリー最高峰の性能を誇る。

◆電動航続25km

しかしスペッソット氏は、「最高性能を求める顧客向けの車としては、これだけでは不十分だ」と言う。それが、25kmという電気走行航続だ。これにより顧客は、街中を静かに走行することが可能となった。

空力性能に注力したのは言うまでもない。250km/hで415kgのダウンフォースを達成すると同時に、冷却性能を15％以上向上させることに成功したそうだ。レース由来の新ソリューションやアクティブ・スポイラーによってダウンフォースを向上させている。

スペッソット氏は849テスタロッサの特徴を、
新型パワートレイン：1050ps、同クラス最高性能
制御性能向上：ブレーキ、タイヤ、サスペンション、電子制御システム
デザイン：空力性能とスタイルの進化
新型インテリア：直感的なHMIと人間工学に基づいた設計
と、総括する。

◆リトラクタブルハードトップは14秒で開閉

さらに、“マックス”を求めるユーザー向けの車両として、フェラーリは「アセット・フィオラノ」パッケージを用意した。カーボンファイバーとチタニウムを多用することで車両重量を30kg以上削減するオプションパッケージだ。

また、849テスタロッサ・ベルリネッタ（クーペ）の開発と並行して、リトラクタブルハードトップ（片道14秒で開閉可能）を搭載した849テスタロッサ・スパイダーも開発された。スパイダーにもアセット・フィオラノは設定される。

希望小売価格は849テスタロッサ（ベルリネッタ / クーペ）が消費税込み6465万円から（税抜き5877万0059円から）、849テスタロッサ・スパイダーが消費税込み7027万円（税抜き6387万4615円）から。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

フェラーリ（Ferrari）

クーペ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

詳細画像

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES