フェラーリ『849テスタロッサ』、日本初披露…価格は6465万円から

フェラーリ・ジャパンは9月24日、東京都内で新型プラグインハイブリッド・ベルリネッタ、フェラーリ『849テスタロッサ』の日本初披露イベントを開催した。『SF90ストラダーレ』を上回るパフォーマンスを追求し、最新技術を盛り込んだフラッグシップクーペとして登場した。

【画像】35枚、フェラーリのフラッグシップクーペ

◆余った塗料が伝説の始まりだった

フェラーリによると「テスタロッサ」＝“赤い頭”という名前は、1955年にフェラーリの本拠地イタリア・マラネッロで、ある整備士が余った赤い塗料で特に高性能なエンジンをマーキングしたことに端を発するという。以降、フェラーリの最高峰エンジンを象徴する名として受け継がれてきた。

初代は直列4気筒、その後V12やフラット12エンジンへと受け継がれ、1950年代のレーシングカー「500TR」や、ルマンで勝利を収めた「250テスタロッサ」、さらに1984年の『テスタロッサ』など、時代を代表するモデルの車名にも使用されている。

いっぽう「849」という数字は、8気筒エンジンで1気筒あたり499ccの排気量を示す。フェラーリジャパンのドナート・ロマニエッロ代表取締役社長によると「レーシング・レガシーに根ざした象徴的な意味合いを持たせている」と言う。

マラネッロより日本発表会のために来日したプロダクトマーケティングマネージャーであるマルコ・スペッソット氏は「この車がテスタロッサの名に値すると考える理由は、何よりもまずその驚異的な性能にある。これはフェラーリが『真のドライバー』と呼ぶ人々のために設計した一台だ」と語る。

◆改良型V8はターボラグを消す

849テスタロッサは、全面改良されたツインターボV8エンジンをミッドリアに搭載する。これに合計220psを発生する3基の電気モーターを組み合わせた。パワートレインの最高出力は1050psになり、プラグイン・ハイブリッドならではの高効率と高出力が期待できる。

849テスタロッサの内燃機関V8は、世界的に定評のある3.9L・V8ツインターボのファミリーに属する。このエンジンは2016～19年の4年連続でインターナショナル・エンジン・オブ・ザ・イヤー賞を受賞し、2018年には過去20年間で最高のエンジンにも選ばれた。849テスタロッサの4.0L・V8はこれの全面改良で、最高出力は従来比50ps増の830psに達する。

通常、ターボチャージャーが大きくなるとエンジンの反応が遅くなり、いわゆるターボラグが生じる。しかし、スペッソット氏によると849テスタロッサの開発では「スーパーカーである『F80』やレーシングカーである『296 GT3』の技術を取り入れ、タービン技術に改良を加え、一切のターボラグが生じないよう徹底的に追求した」と言う。電気モーターとトランスミッションにも改良を加えた。そしてフェラーリV8ターボエンジン特有のレスポンスを実現できたとする。

◆パワーウェイトレシオ：1.50kg/ps

スペッソット氏は「パフォーマンス向上のために大型化したコンポーネント、すなわち大型タービン、大型ラジエーター、大型インタークーラー、大型リグ、大型タイヤ、これら全てを追加すれば、新型車は前モデルより少なくとも20kg重くなってしまう。しかし我々は、あらゆる部品の重量を徹底的に最適化し、前モデルと同等の重量を実現した」とする。その結果、フェラーリ史上最高、かつ同カテゴリー最高となるパワーウェイトレシオ：1.50kg/psを達成した。

849テスタロッサは0-100km/h加速をF1マシン並みの2.3秒未満で達成し、0-200km/h加速は6.3秒とカテゴリー最高峰の性能を誇る。

◆電動航続25km

しかしスペッソット氏は、「最高性能を求める顧客向けの車としては、これだけでは不十分だ」と言う。それが、25kmという電気走行航続だ。これにより顧客は、街中を静かに走行することが可能となった。

空力性能に注力したのは言うまでもない。250km/hで415kgのダウンフォースを達成すると同時に、冷却性能を15％以上向上させることに成功したそうだ。レース由来の新ソリューションやアクティブ・スポイラーによってダウンフォースを向上させている。

スペッソット氏は849テスタロッサの特徴を、

新型パワートレイン：1050ps、同クラス最高性能

制御性能向上：ブレーキ、タイヤ、サスペンション、電子制御システム

デザイン：空力性能とスタイルの進化

新型インテリア：直感的なHMIと人間工学に基づいた設計

と、総括する。

◆リトラクタブルハードトップは14秒で開閉

さらに、“マックス”を求めるユーザー向けの車両として、フェラーリは「アセット・フィオラノ」パッケージを用意した。カーボンファイバーとチタニウムを多用することで車両重量を30kg以上削減するオプションパッケージだ。

また、849テスタロッサ・ベルリネッタ（クーペ）の開発と並行して、リトラクタブルハードトップ（片道14秒で開閉可能）を搭載した849テスタロッサ・スパイダーも開発された。スパイダーにもアセット・フィオラノは設定される。

希望小売価格は849テスタロッサ（ベルリネッタ / クーペ）が消費税込み6465万円から（税抜き5877万0059円から）、849テスタロッサ・スパイダーが消費税込み7027万円（税抜き6387万4615円）から。