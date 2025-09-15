ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

専用カラーとカーボン装備、フェラーリ『849テスタロッサ・アセット・フィオラーノ』発表［詳細画像］

フェラーリ 849テスタロッサ・アセット・フィオラーノ
  • フェラーリ 849テスタロッサ・アセット・フィオラーノ
  • フェラーリ 849テスタロッサ・アセット・フィオラーノ
  • フェラーリ 849テスタロッサ・アセット・フィオラーノ
  • フェラーリ 849テスタロッサ・アセット・フィオラーノ
  • フェラーリ 849テスタロッサ・アセット・フィオラーノ
  • フェラーリ 849テスタロッサ・アセット・フィオラーノ
  • フェラーリ 849テスタロッサ（標準仕様）
  • フェラーリ 849テスタロッサ（標準仕様）

フェラーリは新型プラグインハイブリッド・ベルリネッタ『849テスタロッサ』の特別仕様「アセット・フィオラーノ」を発表した。標準モデルでは選択できない専用装備を備え、ダイナミック性能と空力性能を極限まで高めている。

【画像】10枚、ツインテールとツインウィングの由来も

車体にはカーボンファイバーやチタンを多用し、約30kgの軽量化を実現。新開発の軽量チューブラーシートは標準比で約18kgの削減を果たし、20インチのカーボンファイバーホイールはバネ下重量を抑えることで加速や制動のレスポンスを向上させているという。

空力面では、大型スポイラーを採用したフロントや、追加のヴォルテックスジェネレータ（渦発生器）を備えたアンダーフロアが吸引力を増大させ、バランスを最適化した。リアは標準モデルのツインテールの代わりに、垂直プレート間に高迎角の空力断面形状を持つスポイラーを配したツインウィングを採用。これにより空力抵抗の増加を抑えつつ、ダウンフォースをツインテール比3倍に高めた。

タイヤは専用開発のミシュラン「パイロット・スポーツ・カップ2」を装着。高負荷条件下でも安定したグリップと一貫したパフォーマンスを発揮する。

外観では、ビアンコ・チェルヴィーノとロッソ・コルサの2色に専用カラーリングを設定。縦2本ストライプの伝統をグラデーション効果で再解釈し、ボンネットからリアデッキまで伸びる大胆なデザインで現代的な躍動感を演出する。

アセット・フィオラーノは、849テスタロッサの性能をさらに際立たせる仕様として位置づけられ、ブランドのレーシングスピリットを象徴する存在となる。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

フェラーリ（Ferrari）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

クーペ

詳細画像

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES