専用カラーとカーボン装備、フェラーリ『849テスタロッサ・アセット・フィオラーノ』発表［詳細画像］

フェラーリは新型プラグインハイブリッド・ベルリネッタ『849テスタロッサ』の特別仕様「アセット・フィオラーノ」を発表した。標準モデルでは選択できない専用装備を備え、ダイナミック性能と空力性能を極限まで高めている。

【画像】10枚、ツインテールとツインウィングの由来も

車体にはカーボンファイバーやチタンを多用し、約30kgの軽量化を実現。新開発の軽量チューブラーシートは標準比で約18kgの削減を果たし、20インチのカーボンファイバーホイールはバネ下重量を抑えることで加速や制動のレスポンスを向上させているという。

空力面では、大型スポイラーを採用したフロントや、追加のヴォルテックスジェネレータ（渦発生器）を備えたアンダーフロアが吸引力を増大させ、バランスを最適化した。リアは標準モデルのツインテールの代わりに、垂直プレート間に高迎角の空力断面形状を持つスポイラーを配したツインウィングを採用。これにより空力抵抗の増加を抑えつつ、ダウンフォースをツインテール比3倍に高めた。

タイヤは専用開発のミシュラン「パイロット・スポーツ・カップ2」を装着。高負荷条件下でも安定したグリップと一貫したパフォーマンスを発揮する。

外観では、ビアンコ・チェルヴィーノとロッソ・コルサの2色に専用カラーリングを設定。縦2本ストライプの伝統をグラデーション効果で再解釈し、ボンネットからリアデッキまで伸びる大胆なデザインで現代的な躍動感を演出する。

アセット・フィオラーノは、849テスタロッサの性能をさらに際立たせる仕様として位置づけられ、ブランドのレーシングスピリットを象徴する存在となる。