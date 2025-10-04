ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

日産『エクストレイル』e-POWER が走行不能に！…土曜ニュースランキング

日産エクストレイル e-POWER
  • 日産エクストレイル e-POWER
  • トヨタ・ヤリスクロス
  • スバル フォレスター スポーツEX
  • ルノー トゥインゴ EVの 予想CG
  • ヤマハ YZF-R25とデザイン＆カラー開発メンバー

9月26日～10月2日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は日産『エクストレイル』e-POWERのリコールに関する記事でした。


1位） 日産『エクストレイル』e-POWERの9197台でリコール…発電停止と走行不能のおそれ：133 Pt.

日産自動車は9月11日、『エクストレイル』（e-POWER）について、EVバッテリーへ電源供給が停止し、走行できなくなるおそれがあるとしてリコールを届け出た。
EVバッテリーへ電源供給が停止し、走行できなくなるおそれ





2位） トヨタ『ヤリスクロス』と『カローラクロス』の約10万台にリコール…パノラミックビューで映像が確認できない：113 Pt.

トヨタ自動車は9月17日、『ヤリスクロス』と『カローラクロス』について、パノラミックビューモニターで車両の直左の映像が確認できず、保安基準に適合しないおそれがあるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省へ届け出た。
使用過程で亀裂が進展して導通不良となり、車両の直左の映像が確認できないおそれ





3位） 【スバル フォレスター 新型試乗】日本車の目覚しい進歩に舌を巻く…中村孝仁：110 Pt.

正直、スバルに乗ると、「終のクルマはこれでいいかな」っていつも思わせる。気に入らないのはオヤジ然としてあまり気の進まないスタイルだけだ。
【スバル フォレスター 新型試乗】「代を重ねるごとに確実に進化している」





4位） 「初代に立ち戻った感じでよき！」ルノー『トゥインゴ』の新型予想が話題！ エンジン車にも期待の声：72 Pt.

コンパクトハッチとして親しまれてきたルノー『トゥインゴ』。ルノーが開発中の後継モデルについて、各種情報をもとに予想CGをが制作された。SNS上では「新型の形いいな、初代に立ち戻った感じでよきよき！」「先にEVトゥインゴ出す→エンジン車復活の流れを密かに願っています笑」など話題を呼んでいる。
ルノー『トゥインゴ』開発中の後継モデル予想





5位） 【ヤマハ YZF-R25 新型】人気の理由は「映えるデザイン」にあり！ 進化する「Rの血統」とは：71 Pt.

新型ヤマハ『YZF-R25』の販売が好調だ。4月に発売されてから、前年比で2倍の勢い。しかも若者や女性をも多く惹きつけているというその要因に「デザイン」と「カラー」があると聞いて、ヤマハ発動機本社にデザイナーを訪ねた。YZF-Rシリーズの血統はどう進化したのか？　作者たちの本音に迫る。
【ヤマハ YZF-R25 新型】 進化する「Rの血統」とは


《小國陽大》

