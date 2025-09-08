ポルシェ『911ターボS』新型、史上最強の711馬力ハイブリッド搭載..3635万円から

ポルシェは9月7日、IAAモビリティのプレビューイベントで、新型『911ターボS』を発表した。日本での予約受注も開始しされ、価格は3635万円からだ。

【画像】ポルシェ 911ターボS 新型

新型911ターボSには、革新的なツインターボパワートレイン「T-ハイブリッド」技術を採用した。クーペとカブリオレの2種類が設定される。

新型911ターボSは、523kW（711PS）のシステム出力を達成し、これまでで最もパワフルな市販911となった。パワートレインの最大トルクは800N・mで、2300-6000rpmという非常に広い回転域で発揮される。

革新的なT-ハイブリッドドライブトレインは、2基の電動エグゾーストガスターボチャージャー（eターボ）を搭載。容量1.9kWhのコンパクトで軽量な高電圧バッテリーと、電気モーターを内蔵した8速PDKが、ポルシェトラクションマネジメント（PTM）4WDシステムにパワーを伝える。

性能面では、ターボSクーペの0-100km/h加速タイムは先代モデルを0.2秒短縮し2.5秒を実現。0-200km/h加速タイムは0.5秒短縮し8.4秒、最高速度は322km/hに達する。

ニュルブルクリンク・ノルドシュライフェでは、2024年秋の最終開発段階で7分3秒92のタイムを記録。これは先代モデルより約14秒速いタイムとなっている。

新しいエアロダイナミクスコンセプトにより、冷却と効率が最適化された。アクティブエアロダイナミクスは走行状況に応じて揚力を低減し、911ターボSクーペの空気抵抗係数は先代モデルより10%低減されている。