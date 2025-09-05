先代86で人気の「イエロー」が限定発売！ トヨタ『GR86 RZ “イエローリミテッド”』、389万7000円から

トヨタGAZOOレーシング（以下、TGR）は5日、『GR86』の特別仕様車「RZ “イエローリミテッド”」を発売すると発表した。9月21日まで全国のGR Garageで申し込みを受け付ける。限定300台で、価格は389万7000円（MT）から。

【画像】トヨタ GR86 RZ “イエローリミテッド”

イエローリミテッドは、「RZ」グレードをベースに、先代のトヨタ『86』で好評だった「サンライズイエロー」と同色を採用したほか、内外装に専用装備を採用しているのが特徴。

インテリアには、外板色に合わせたイエローステッチ（ステアリングホイール・シフトブーツ・パーキングブレーキレバー＆ブーツ・フロントシート・ドアアームレスト）や専用の刺繍を随所にあしらった。

このほか、専用ダークグレーメタリックホイール、brembo製ブレーキ、SACHS（ZF）ショックアブソーバーを装備し、よりスポーツ走行性能を向上させた。

価格は6MTが389万7000円、6ATが399万5000円。限定300台の抽選販売となる。

また、9月13日と14日に富士スピードウェイで開催される漫画『頭文字D』連載30周年記念イベント「FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」で、「RZ “イエローリミテッド”」の実車が披露される。

同イベントでは低μ路ドリフト走行体験や、GR86オーナーを対象としたソフトウェアアップグレード比較試乗会、GRパーツ比較試乗会など、86シリーズの魅力をたっぷりと体感することができる。