日産『リーフ』新型、大変身の理由とは…8月の詳細画像記事ランキング

日産 リーフ 新型
  • 日産 リーフ 新型
  • 日産 ルークス AUTECH LINE
  • 日産車体湘南工場製：日産フェアレディ（1965年）
  • マツダ CX-5 新型（欧州仕様）
  • フェラーリ・アマルフィ

7月1日～8月31日に公開された詳細画像記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は日産の新型『リーフ』に関する記事に注目が集まりました。


1位） なぜ？ 日産 リーフ 新型がクロスオーバーSUVに変身した理由：190 Pt.

売れ筋を狙ったわけではない……？　6月17日に発表された日産『リーフ』新型。従来型はハッチバックボディ・ファミリーカーだったのが、新型ではファストバックシルエットを持つ、最近流行のクロスオーバーSUVになった。この“変身”の理由は何か？
新型「リーフ」の開発方針は「効率重視」





2位） 日産『ルークス』新型、クールなカスタマイズモデル「AUTECH LINE」が登場！ 専用の黒内装も：108 Pt.

日産は22日、軽スーパーハイトワゴン『ルークス』をフルモデルチェンジ。日産モータースポーツ＆カスタマイズは、カスタマイズカーの新シリーズ「AUTECH LINE（オーテックライン）」を新型ルークスに設定すると発表した。
ボディカラーにAUTECH LINE専用の2トーンカラーが選択可能





3位） 湘南から走り出した車、フェアレディZやエルグランド…日産車体が量産終了へ：75 Pt.

日産自動車は7月15日、日産車体湘南工場（神奈川県平塚市）への生産委託を終了すると発表した。日産『NV200バネット』を2026年度末に、日産『AD』を2025年10月に、それぞれ終了する。これで湘南工場で量産車の生産が終了することになる。
1969年の『フェアレディZ』を10年間で52万台生産し事業拡大





4位） マツダ『CX-5』新型、欧州からデビュー…ラインナップ最量販のクロスオーバーSUV［詳細画像］：70 Pt.

マツダは、現地時間の7月10日に欧州で、クロスオーバーSUVの『CX-5』新型を初公開した。開発コンセプトは「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」。
累計550万台以上の販売台数を持ちさらに愛されることを目指した。





5位） フェラーリが新型2＋2クーペ、V8搭載のグランドツアラー『アマルフィ』を発表［詳細画像］：56 Pt.

フェラーリは7月1日、2＋2クーペの新型、『アマルフィ』を発表した。フロントミッドシップに搭載されたV8ツインターボエンジンを特徴とし、『ローマ』の後継車として位置づけられる。フェラーリは「アマルフィは現代のグランドツアラーの概念を進化させた」と謳う。
ローマのエレガントなプロポーションを進化させ、より現代的なフォルムを追求


《レスポンス編集部》

