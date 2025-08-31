日産『GT-R』R35 デビュー!! あの興奮を覚えているか…プレイバック2007

日産自動車は8月26日、2007年から18年にわたり生産してきたR35『GT-R』の生産が終了したと発表した。GT-Rが正式発表されたのは東京モーターショー2007。スーパースポーツカー誕生の興奮を、当時公開された記事から感じ取ってほしい。