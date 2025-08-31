ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『GT-R』R35 デビュー!! あの興奮を覚えているか…プレイバック2007

日産自動車は8月26日、2007年から18年にわたり生産してきたR35『GT-R』の生産が終了したと発表した。GT-Rが正式発表されたのは東京モーターショー2007。スーパースポーツカー誕生の興奮を、当時公開された記事から感じ取ってほしい。


【日産 GT-R 発表】誰でも、どこでも、どんな時でも最高のスーパーカー

6年前の第35回東京モーターショーでカルロス・ゴーン社長が、2007年の発売を明言した日産『GT-R』が遂にきょう開幕した第40回東京モーターショープレスデーにおいて正式発表された。従来のGT-Rは『スカイライン』の特別モデルという位置付けであったが、新生GT-Rは日産の技術力をフルに発揮し、日産のテクノロジーフラッグシップに進化した。
日産自ら「新次元マルチパフォーマンス・スーパーカー」と明言





【東京モーターショー2007】日産ゴーン社長、GT-R は情熱の証

日産自動車のプレスブリーフィングは、前回の乗用車ショー同様に圧倒的な動員力を示した。4年前の東京ショーでカルロス・ゴーン社長が開発を表明した『GT-R』がついにお披露目となったためだ。ゴーン社長は「日産のもてる技術と技能を極限まで引き出し、結集させた21世紀のマルチ・パフォーマンス・スーパーカー」と紹介。
GT-Rに乗って登場したゴーン社長




【新聞ウォッチ】プレス公開、日産 GT-R 一人勝ち

10月27日からの一般公開に先立って、第40回東京モーターショーに参加する内外の自動車メーカーなどが24日、詰めかけた報道関係者を対象に展示内容を公開した。会場では、プレスブリーフィングが行われ、きょうの各紙にもそれぞれの視点から東京モーターショーの「見どころ」などを取り上げている。見出しをみると、どこも「環境」「エコカー」などを強調しているが……。
全紙が日産『GT-R』を掲載





【日産 GT-R 発表】先行予約が目標の11倍

日産自動車は、新型『GT-R』の先行予約が受付開始以来、2か月足らずで月販目標200台の11倍を超える2282台に達したと発表した。新型GT-Rは12月6日に発売される。新型GT-Rは、先行予約開始時に専用ウェブサイトを立ち上げ、同サイトでは10月24日第40回東京モーターショーのプレスデーに「NISSAN GT-R」に関する全ての情報が開示された。
購入者の年齢層、人気グレード、人気カラー





【ロサンゼルスモーターショー2007】日産 GT-R 国際デビュー…アフォーダブルスーパーカー

日産ではカルロス・ゴーンCEO自らがプレゼンテーションを行い、和製スーパーカー『GT-R』が北米デビューを飾った。GT-Rは0-60マイル/h達成が3.5秒、そこから完全停止までの距離わずか120フィート、最高時速180マイル/h、というまさにピュアスポーツカー。アメリカでは来年6月から市販開始予定だ。
価格は？





【写真蔵】米倉涼子 × GT-R × 首都高 山手トンネル

5日夜、日産自動車が6日発売する『GT-R』のデビューイベントに、女優の米倉涼子さんがゲストとして招かれた。
GT-Rのデビューに花を添えた




日産 GT-R、中古車価格が早くも1000万円オーバー

オークネットが開催する中古車TVオークションに8日、日産『GT-R』が初出品され、1040万円で初成約となった。GT-Rは6日に発売されたばかりで、成約車の新車価格は834万7500円。
成約価格はいくらになったか





日産 GT-R、本当は「日本 GT-R」だった…NISMOフェスティバル

『NISMO FESTIVAL at FUJI SPEEDWAY』（2日、富士スピードウェイ）で行われた「NISSAN GT-R ディスカッション」。質問コーナーでは、ユーザーの手に渡る生産車は、ニュルブルクリンであのタイムは出せないのではないか、という質問。
車両開発主管兼チーフ・プロダクト・スペシャリストの水野和敏氏




【D視点】鉄人28号…新型日産 GT-R

世の中の人々に役立ちたくてデザイナーとなった若者の多くは、デザインの完成は美しさの実現にあると信じている。一方、美意識は時代とともに変化する。古くは美の基準を数学的な比率に求めたギリシャから、自然の美しさに注目したアールヌーボーと、めまぐるしく変化している。また製品の役割によっても求められる美しさも違い、魅力が美しさと同義語である場合もあるし、そうでない場合もある。
成るかサイボーグカー?




【お正月】日産 GT-R の福袋、2008万円なり

2008年のお正月、西武百貨店とそごうでは、日産『GT-R』の福袋を限定1点、2008万円で売り出す。福袋は、GT-R本体に加え、ドライビングレッスン、5カラットダイヤモンド、シャトーレストラン「ジョエル・ロブション」のディナーがセットになっている。
2008年向けの福袋ですョ


《高木啓》

