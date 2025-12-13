NISMO、R35『GT-R』最終仕様のサスペンション部品キットの受注生産を開始

NISMOが日産『GT-R』（R35）用サスペンション改良キットの受注生産を開始した。

日産・GT-Rは2007年12月の発売以降、「最新のGT-Rが最良のGT-R」として性能の進化を続けてきた。今回発売されるキットは、2025年8月の生産終了まで改良が重ねられた最終仕様の日産純正サスペンション主要部品を組み合わせたものだ。

商品は2種類用意されている。「NISSAN GT-R Premium edition T-specサスペンションバージョンアップキット」は、快適な長距離走行を重視したグランツーリスモ仕様だ。高応答のG感知装置や細かな減衰力制御により、快適な乗り心地と路面追従性の向上を実現する。

Premium edition T-spec用は以下のKIT AからKIT Dまでの4種類が設定されている。いずれもGセンサー、ショックアブゾーバーおよびコントロールユニットを含み、スプリングやスタビライザー、フロントアームなどの組み合わせで内容が異なっている。

KIT A：2007年～2009年モデル用：140万8000円（税込）

【Pure edition/Black edition/Premium edition 向け】

一方の「NISSAN GT-R NISMOサスペンションバージョンアップキット」は、速さにこだわり常にレーシングテクノロジーによって進化を続けてきたGT-R NISMOの最終バージョンへアップデートするもの。最新のサスペンション仕様により、さらなるトラクション性能の向上やよりリニアで応答性の高いステアリング性能が体感できるものになっている。

NISMOサスペンションバージョンアップキットでは以下のKIT EからKIT Iまでの5種類を設定。こちらも構成部品の組み合わせによりキット内容が異なっている。

KIT E：2007年～2009年および2015年～2022年モデル用：185万9000円（税込）

【Pure edition/Black edition/Premium edition 向け】

【NISMO/Track edition 向け】

年式により交換部品が異なるため、車両に最適なキットが選べるよう細かく設定されている。なお、一部の年式では別途日産純正部品の購入が必要となる場合がある。