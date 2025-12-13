ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

NISMO、R35『GT-R』最終仕様のサスペンション部品キットの受注生産を開始

NISMO、R35『GT-R』最終仕様のサスペンション部品キットの受注生産を開始
  • NISMO、R35『GT-R』最終仕様のサスペンション部品キットの受注生産を開始
  • KIT A：2007年～2009年モデル用：140万8000円（税込）
  • KIT B：2010年～2013年モデル用：147万4000円（税込）
  • KIT C：2014年～2015年モデル用：121万円（税込）
  • KIT D：2017年～2022年モデル用：105万6000円（税込）
  • KIT E：2007年～2009年および2015年～2022年モデル用：185万9000円（税込）
  • KIT F：2010年～2014年モデル用：174万9000円（税込）
  • KIT G：2014年～2015年モデル用：162万8000円（税込）

NISMOが日産『GT-R』（R35）用サスペンション改良キットの受注生産を開始した。

【画像】NISMOの日産『GT-R』（R35）用サスペンション改良キット

日産・GT-Rは2007年12月の発売以降、「最新のGT-Rが最良のGT-R」として性能の進化を続けてきた。今回発売されるキットは、2025年8月の生産終了まで改良が重ねられた最終仕様の日産純正サスペンション主要部品を組み合わせたものだ。

商品は2種類用意されている。「NISSAN GT-R Premium edition T-specサスペンションバージョンアップキット」は、快適な長距離走行を重視したグランツーリスモ仕様だ。高応答のG感知装置や細かな減衰力制御により、快適な乗り心地と路面追従性の向上を実現する。

Premium edition T-spec用は以下のKIT AからKIT Dまでの4種類が設定されている。いずれもGセンサー、ショックアブゾーバーおよびコントロールユニットを含み、スプリングやスタビライザー、フロントアームなどの組み合わせで内容が異なっている。

KIT A：2007年～2009年モデル用：140万8000円（税込）KIT A：2007年～2009年モデル用：140万8000円（税込）

【Pure edition/Black edition/Premium edition 向け】
●KIT A：2007年～2009年モデル用：140万8000円（税込）
●KIT B：2010年～2013年モデル用：147万4000円（税込）
●KIT C：2014年～2015年モデル用：121万円（税込）
●KIT D：2017年～2022年モデル用：105万6000円（税込）

一方の「NISSAN GT-R NISMOサスペンションバージョンアップキット」は、速さにこだわり常にレーシングテクノロジーによって進化を続けてきたGT-R NISMOの最終バージョンへアップデートするもの。最新のサスペンション仕様により、さらなるトラクション性能の向上やよりリニアで応答性の高いステアリング性能が体感できるものになっている。

NISMOサスペンションバージョンアップキットでは以下のKIT EからKIT Iまでの5種類を設定。こちらも構成部品の組み合わせによりキット内容が異なっている。

KIT E：2007年～2009年および2015年～2022年モデル用：185万9000円（税込）KIT E：2007年～2009年および2015年～2022年モデル用：185万9000円（税込）

【Pure edition/Black edition/Premium edition 向け】
●KIT E：2007年～2009年および2015年～2022年モデル用：185万9000円（税込）
●KIT F：2010年～2014年モデル用：174万9000円（税込）
【NISMO/Track edition 向け】
●KIT G：2014年～2015年モデル用：162万8000円（税込）
●KIT H：2017年～2019年モデル用：151万8000円（税込）
●KIT I：2020年～2022年モデル用：24万5300円（税込）

年式により交換部品が異なるため、車両に最適なキットが選べるよう細かく設定されている。なお、一部の年式では別途日産純正部品の購入が必要となる場合がある。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 GT-R

NISMO ニスモ

日産自動車

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES