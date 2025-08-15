シンプルでかわいいパートナー、軽EV ホンダ『N-ONE e:』まとめ

ホンダは7月28日、新型フル電動乗用軽自動車の『N-ONE e:』を発表しました。公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。発売は2025年秋を予定。
ホンダが7月28日に先行発表した新型フル電動軽自動車『N-ONE e:』の登場により、日本の軽電気自動車市場における競争が激化するかも……？ 2025年秋の発売を予定するN-ONE e:は、普及仕様で280万円台後半、装備充実仕様で310万円程度の価格設定が予想される。
ホンダは7月28日、新型フル電動乗用軽自動車の『N-ONE e:』を発表した。発売は2025年秋。ホンダはN-ONE e: でEV市場に本格挑戦し、EV販売基盤を着実に構築、そしてEVのリーディングカンパニーとなることが目標だ。EVロードマップにおいてN-ONE e: は重要な使命を期待される。