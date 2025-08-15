ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

シンプルでかわいいパートナー、軽EV ホンダ『N-ONE e:』まとめ

ホンダ N-ONE e:
ホンダは7月28日、新型フル電動乗用軽自動車の『N-ONE e:』を発表しました。公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。発売は2025年秋を予定。


1位） ホンダ『N-ONE e:』発表…みんなが使える軽乗用EVとは？：199 Pt.

ホンダ（本田技研工業）は7月28日、新型フル電動乗用軽自動車の『N-ONE e:』を先行発表した。運転については「自分にベストな身軽・気軽が大事」、暮らしについては「毎日の小さな楽しみが必要」というユーザーのためのEVだ。発売は2025年秋を予定。
ワタシらしさを表現できるパートナー





2位） 軽EV市場に新顔登場、ホンダ『N-ONE e:』と競合する車種：171 Pt.

ホンダが7月28日に先行発表した新型フル電動軽自動車『N-ONE e:』の登場により、日本の軽電気自動車市場における競争が激化するかも……？　2025年秋の発売を予定するN-ONE e:は、普及仕様で280万円台後半、装備充実仕様で310万円程度の価格設定が予想される。
分析すると複数のライバルが浮上





3位） ホンダ『N-ONE e:』の価格を予想、280万円台からか：153 Pt.

ホンダ（本田技研工業）は7月28日、新型のフル電動乗用軽自動車『N-ONE e:（エヌワン イー）』を先行発表した。発売は2025年秋を予定しており、8月1日から先行予約を受け付ける。正式発表の前に価格を予想した。スタート価格は280万円台か？
実質ガソリンモデル並み？





4位） 「可愛い！」「割り切りスゴイ」ホンダの新型EV『N-ONE e:』先行発表にSNSに反響続々：69 Pt.

ホンダは7月28日、2025年秋に発売を予定している新型軽EVの『N-ONE e:（エヌワンイー）』に関する情報を先行公開した。SNSでは「めっちゃ欲しいんだけど」「可愛い！」など、多くの反響が寄せられている。
「e: Daily Partner」がグランドコンセプト





5位） ホンダアクセス、軽EV『N-ONE e:』用純正アクセサリーを先行公開：49 Pt.

ホンダアクセスは7月28日、ホンダが2025年秋に発売を予定している新型軽乗用電気自動車（EV）、ホンダ『N-ONE e:』向けの、純正アクセサリー情報の一部を公式ホームページで先行公開した。N-ONE e: の発売は2025年秋を予定している。
EVのある暮らしをさらに快適で便利に





6位） ホンダ『N-ONE e:』は「軽快ナチュラル」デザインの軽EV：37 Pt.

ホンダは7月28日、新型フル電動乗用軽自動車の『N-ONE e:』を発表した。デザインの開発コンセプトは「軽快ナチュラルエクステリア」、「軽快ナチュラルインテリア」。身軽、軽快、 ストレスがない、という商品企画でN-ONE e: は開発されている。
カーナビは不要!!





7位） ホンダ『N-ONE e:』でEV販売基盤を着実に構築へ：22 Pt.

ホンダは7月28日、新型フル電動乗用軽自動車の『N-ONE e:』を発表した。発売は2025年秋。ホンダはN-ONE e: でEV市場に本格挑戦し、EV販売基盤を着実に構築、そしてEVのリーディングカンパニーとなることが目標だ。EVロードマップにおいてN-ONE e: は重要な使命を期待される。
EVのリーディングカンパニーとなる


《高木啓》

