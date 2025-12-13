ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

三輪EV「ETT-NEO」と「coffret」、ヤマダデンキ横浜本店で試乗会…12月14日

ビークルファンは、12月14日にヤマダデンキ横浜本店で三輪EV「ETT-NEO」と「coffret」の試乗会を開催すると発表した。

同店では既に11月11日から「coffret」の展示と試乗体験を随時実施している。今回は問い合わせの多い「coffret」と、既に前橋吉岡店で展示販売している「ETT-NEO」の2台の試乗体験会を実施する。坂道や狭い道が多い横浜エリアの需要に応えるための開催となる。

「ETT-NEO」と「coffret」は100%電気で動く三輪EVモビリティで、家庭用100Vのコンセントで充電できる。1回の充電は約100円で約70km走行が可能と、お財布にも優しい。

普通自動車免許で運転が可能で、車検や車庫証明も不要なためランニングコストも抑えられる。さらに搭載のバッテリーからインバーター（別途オプション）をつなぐことで、災害時やアウトドアで家庭用電源としても使用できる。

普段家庭内で使っているホットプレートや扇風機等が使用でき、スマホの充電も一度に約200台の充電が可能だ。普段のモビリティとしての使用以外にも活用の幅が大きく広がるバッテリーを搭載しているのも特徴となっている。

ビークルファンとしてはヤマダデンキでは前橋吉岡店に続き、横浜本店では既に11月11日より展示と試乗販売を実施している。

試乗会は12月14日10時から17時まで、ヤマダデンキTem LIFE SELECT 横浜本店で開催される。

