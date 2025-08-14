新世代ワーゲンバス『ID. Buzz』ついに日本上陸！…新型車ベスト5　2025年上期

本記事は2025年上期に掲載された新型車に関する記事を、独自のポイント集計によってランキング形式でご紹介。1位は、フォルクスワーゲン初のフル電動ミニバン『ID. Buzz』に関する記事でした。今、旬の新型車情報をチェックしましょう。
フォルクスワーゲンジャパンは、初のフル電動ミニバン『ID. Buzz』の日本仕様をついに公開する。2022年に欧州で発売されてから話題になって3年、待望の日本導入に「やっと日本仕様が見れるのか」など話題になっている。
フォルクスワーゲン商用車は、ミニバン『マルチバン』シリーズに8人乗りバージョンを追加すると発表した。これにより既存の5人乗り、6人乗り、7人乗りに加え、さらに選択肢が広がることになる。
オペルはシティコミューターEV『ロックス』の改良新型の受注を欧州で開始した。ドイツ本国のベース価格は7990ユーロ（約132万円）。ドイツでは15歳から運転できる。
メルセデスベンツは、次世代電動ミニバンコンセプトカー『Vision V』を中東ドバイで公開、同車が将来の新型車『VLS』を示唆するものであると発表した。公開されたコンセプトカーに、SNSでは「ぜひ後ろに乗りたい！笑」といった意見やエクステリアデザインに関する意見などが多く寄せられている。
スズキは1月30日、人気のクロカンSUV『ジムニー（ジムニーシエラ）』の5ドア仕様となる『ジムニーノマド（以下ノマド）』を日本市場に導入することを正式に発表した。発売は4月3日で、価格は265万1000円から。