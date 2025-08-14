ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

新世代ワーゲンバス『ID. Buzz』ついに日本上陸！…新型車ベスト5　2025年上期

フォルクスワーゲン ID.Buzz
  • フォルクスワーゲン ID.Buzz
  • VW『マルチバン』の8人乗り仕様
  • ドイツでは15歳から運転できるオペル『ロックス』改良新型
  • メルセデスベンツ「Vision V」
  • スズキ ジムニーノマド

本記事は2025年上期に掲載された新型車に関する記事を、独自のポイント集計によってランキング形式でご紹介。1位は、フォルクスワーゲン初のフル電動ミニバン『ID. Buzz』に関する記事でした。今、旬の新型車情報をチェックしましょう。


1位） 「やっと日本仕様が見れるのか」新世代ワーゲンバス『ID. Buzz』ついに上陸！：177 Pt.

フォルクスワーゲンジャパンは、初のフル電動ミニバン『ID. Buzz』の日本仕様をついに公開する。2022年に欧州で発売されてから話題になって3年、待望の日本導入に「やっと日本仕様が見れるのか」など話題になっている。
気になるのはサイズ？ 価格？





2位） 8人乗りのフォルクスワーゲン登場！ 選択肢広がるミニバン『マルチバン』：102 Pt.

フォルクスワーゲン商用車は、ミニバン『マルチバン』シリーズに8人乗りバージョンを追加すると発表した。これにより既存の5人乗り、6人乗り、7人乗りに加え、さらに選択肢が広がることになる。
2列目と3列目にそれぞれ3つの独立シート





3位） 軽自動車よりも小さい！ 15歳から運転できるオペル、約132万円から販売：75 Pt.

オペルはシティコミューターEV『ロックス』の改良新型の受注を欧州で開始した。ドイツ本国のベース価格は7990ユーロ（約132万円）。ドイツでは15歳から運転できる。
オペルのシティコミューターEV『ロックス』





4位） 王者アルファードを超えるか？ メルセデスベンツの次世代高級ミニバンに熱視線！：73 Pt.

メルセデスベンツは、次世代電動ミニバンコンセプトカー『Vision V』を中東ドバイで公開、同車が将来の新型車『VLS』を示唆するものであると発表した。公開されたコンセプトカーに、SNSでは「ぜひ後ろに乗りたい！笑」といった意見やエクステリアデザインに関する意見などが多く寄せられている。
「車の域を超えてる」





5位） 【スズキ ジムニーノマド 発表】ついに「5ドアジムニー」日本発売へ！ 開発者が語る「シエラとの違い」と「5ドア実現への執念」：73 Pt.

スズキは1月30日、人気のクロカンSUV『ジムニー（ジムニーシエラ）』の5ドア仕様となる『ジムニーノマド（以下ノマド）』を日本市場に導入することを正式に発表した。発売は4月3日で、価格は265万1000円から。
そもそもなぜ5ドアが生まれたのか

《レスポンス編集部》

