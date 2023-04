人が守り続けて車は残る：日産の「愛車」3台…オートモビルカウンシル2023

日産自動車は、4月14~16日の3日間、幕張メッセ(千葉市)で開催されているオートモビルカウンシル2023に出展。12月に創立90周年を迎える日産のブーステーマは「Love Stories with NISSAN - Enjoy your favorite one in everyday life」。

このテーマに合わせてブースには、2021年にフルレストアを実施した1990年式『シーマ』をはじめ、1989年式『パオ』、日産自動車の従業員でもある丹呉いずみさんの1998年式『フェアレディZ 300ZX』と、個人の愛車3台が並んだ。

日産自動車でオートモビルカウンシル2023の企画を担当した、グローバルブランドエクスペリエンス部の中山竜二さんは、「いまの時代に残っている古い時代のクルマたちは、1台の例外もなく、『ヒト』が守り続けてきたものだ。そこで『ヒト』と『クルマ』との相思相愛のストーリーや自動車という存在への大きな愛情を、長年の顧客といっしょに表現したいと思い、今回のブースのテーマに設定した」と、想いを述べている。

例えば丹呉さんは日産自動車入社6年目。高校生でZ32に一目ぼれし、19歳で免許取得後念願のオーナーとなったそうだ。現愛車は保有歴5年目で、現在、走行距離20万km超でありながらメンテナンスしながら日常使いしているという。国家一級小型自動車整備士免許を取得後、開発エンジニアとして日産に入社した。

また、初日(14日)の記者会見でグローバルブランドエクスペリエンス部の濱松幹昌部長は「過去のクルマたちが、現代のオーナーに再発見・再評価され、未来にわたって受け継がれることが、オートモビルカウンシルの掲げる『CLASSIC MEETS MODERN AND FUTURE』というテーマの究極の姿であると、日産は信じている」と述べている。