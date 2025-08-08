5ナンバーサイズのEV『インスター』にアウトドア調の「クロス」登場！ 372.9万円から

Hyundai Mobility Japan（ヒョンデ）は8日、小型EV『INSTER（インスター）』にアウトドアテイストのアクティブグレード『INSTER Cross（インスタークロス）』を新設定し、先行予約を開始した。発売は9月10日となる。車両本体価格は税込372万9000円。

「インスタークロス」は専用デザインの前後バンパーやサイドシルプロテクター、17インチアルミホイールを装備し、大型ルーフバスケットも備える。エクステリアカラーは専用色の「アマゾナスグリーンマット」「ダスクブルーマット」「アンブリーチドアイボリー」を含む全5色を用意。インテリアはブラックモノトーンに加え、グレーとカーキのコンビシートにライムイエローのアクセントを施した「ダークグレーライトカーキ」も選択可能だ。

ヒョンデ・インスタークロス

高効率バッテリーシステムを搭載し、一充電走行距離は393kmを実現。週末のアウトドアや日常の通勤・買い物でも充電頻度を大幅に軽減できる。

先行予約者には「Hyundai Assurance Program」のHealth Careを通常3年から5年に延長し、4年目の法定12カ月点検基本料金と5年目の車検基本料金を無料とする特典か、プレミアムネッククッションや折り畳み式チェアなど5点のアウトドアセットのいずれかを選べる。

ヒョンデ・インスタークロス

秋の行楽シーズンに間に合うよう、初回生産のファーストデリバリー25台を用意。先着15台はトムボーイカーキ×ダークグレーライトカーキ、先着10台はアンブリーチドアイボリー×ブラックモノトーンの組み合わせとなる。

8月8日からはCXC横浜でインスタークロスの展示を開始し、全国キャラバンも予定。オートバックスセブンのアウトドアブランド「Gordon Miller」のグッズも展示される。